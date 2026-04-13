Andria-Trani, direzione Bari dell'A14
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Politica

Chiuso il tratto Andria-Trani, direzione Bari dell'A14 nelle notti del 13 e 14 aprile

Lavori sulla riqualificazione delle barriere di sicurezza

Trani - lunedì 13 aprile 2026 7.46
La società Autostrade per l'Italia informa che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, sarà necessario proseguire sulla viabilità ordinaria: SS.170 Dir verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 dal casello di Trani.
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