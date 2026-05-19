Politica
Elezioni Trani 2026, mercoledì 20 maggio alle 16.30 incontro con i presidenti di seggio
Ecco la pubblicazione ministeriale con le istruzioni per le operazioni nei seggi
Trani - martedì 19 maggio 2026 06.35
In vista delle consultazioni comunali del 24 e 25 maggio, mercoledì 20 maggio alle ore 16:30 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani (secondo piano) si terrà un incontro con i Presidenti di Seggio. Si chiede ampia partecipazione e massima puntualità.
Si allega:
• Pubblicazione-n.2_2026-Elezioni-amministrative-Istruzioni-per-le-operazioni-degli-uffici-elettorali-di-sezione (apri da questo link).
Si richiama l'attenzione su quanto riportato nel capitolo IX - LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO – Insediamento dei componenti di seggio –
"Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina…".
Si rammenta che il Presidente di seggio, durante l'esercizio delle sue funzioni è considerato pubblico ufficiale ed è giuridicamente responsabile, anche sotto il profilo penale, del regolare svolgimento di ogni operazione di voto e di scrutinio nel seggio che presiede
Si allega:
• Pubblicazione-n.2_2026-Elezioni-amministrative-Istruzioni-per-le-operazioni-degli-uffici-elettorali-di-sezione (apri da questo link).
Si richiama l'attenzione su quanto riportato nel capitolo IX - LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO – Insediamento dei componenti di seggio –
"Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina…".
Si rammenta che il Presidente di seggio, durante l'esercizio delle sue funzioni è considerato pubblico ufficiale ed è giuridicamente responsabile, anche sotto il profilo penale, del regolare svolgimento di ogni operazione di voto e di scrutinio nel seggio che presiede
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