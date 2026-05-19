Rifacimento asfalto in via Pozzo Piano: adottati provvedimenti di viabilità temporanea

Per lavori di fresatura e stesa di conglomerato bituminoso in via Pozzo Piano (tratto compreso fra via Gramsci e via Enrico De Nicola) dal 20 al 30 maggio 2026 (con la sola esclusione di martedì 26) con ordinanza 347/2026 è stata disposta l'istituzione del divieto di fermata e transito con sospensione della circolazione per tutti i veicoli durante le fasi di lavorazione su via Pozzo Piano (tratto compreso fra via Gramsci e via Enrico De Nicola).Per effetto dell'ordinanza, è stata disposta la variazione temporanea del percorso della linea STP proveniente da Bari direzione Foggia (uscita S.S. 16 Trani-Sud- via Martiri di Palermo – rotatoria -via Falcone - via Istria - Corso Imbriani – Stazione), la variazione temporanea del percorso della linea STP proveniente da Foggia direzione Bari (corso Imbriani - via Istria - via Falcone - rotatoria-via Martiri di Palermo - ingresso S.S. 16 Trani Sud direzione Bari) e la variazione del trasporto pubblico urbano (Linea 1 – 2 e linea 1-2 BIS + Linea Scolastica: prolungamento corso Don Luigi Surzo – Via De Gemmis e Linea 3: via Martiri di Palermo – rotatoria – via Borsellino – via Pisa – prolungamento corso Don L. Sturzo – via Borsellino).