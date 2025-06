Via Roma, lavori completati: il consigliere Di Leo ringrazia Centrone e il presidente Lodispoto

«Nei giorni scorsi il collega Consigliere Comunale Michele Centrone - dichiara Gianni di Leo (Lega Trani) - ha diffuso un comunicato stampa nel quale ha ringraziato la Provincia BT ed il sottoscritto per l'esecuzione di lavori alla strada provinciale detta Via Roma. Ho molto apprezzato il contenuto del comunicato che effettivamente riconosce e ci attribuisce i meriti di un impegno senza sosta . La mia esperienza sino ad ora in Provincia è a tratti sconfortante (per la mancanza di fondi, per il poco personale spesso oberato) a tratti esaltante perché dove c'è entusiasmo, passione e soprattutto impegno i risultati arrivano. Infine vi stupirò perché sento doverosamente di ringraziare il presidente Lodispoto che pur di coalizione diversa rispetto alla mia si dimostra, nei fatti, sempre disponibile ed attento. Dice bene il collega Centrone la politica è affidata agli uomini . Non aggiungo altro».