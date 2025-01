A Trani lavori in corso sul basolato di corso Vittorio Emanuele

Sono cominciati oggi alcuni interventi mirati di ripristino della carreggiata in basolato di corso Vittorio Emanuele. I lavori (importo 40mila euro) rientrano fra quelli previsti per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine. "Eravamo pronti da alcune settimane - spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante - ma abbiamo atteso la fine delle festività per svolgere questi lavori importanti sotto l'aspetto del ripristino delle migliori condizioni di transitabilità dell'arteria principale della città".In agenda nel mese di gennaio c'è anche la consegna dei lavori finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche con la realizzazione di altre 100 rampe sulla scorta di quanto previsto nel Peba (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche). "Il consueto intervento - spiega Ferrante - riguarderà la creazione di percorsi utili per il raggiungimento di edifici di pubblico interesse, in primis le scuole, o centri di aggregazione come le strutture sportive, e, ancora, per collegare strade completamente prive di rampe con altre dotate, in modo tale da creare dei percorsi completi".