Scivoli e rampe, nuova segnaletica orizzontale in via Cavour

A cura dell'assessorato alla Polizia locale della Città di Trani, è iniziata l'installazione della segnaletica orizzontale che indica ed evidenzia la presenza di scivoli per disabili in materiale anti scivolo che rende ancor più visibile la presenza dell'attraversamento facilitato e nel contempo riduce il pericolo di scivolosità delle rampe in pietra.Come spiega l'assessore alla Polizia Locale, Cecilia Di Lernia "È prevista una fase iniziale sperimentale in via Cavour che proseguirà in altre zone della città, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto della segnaletica per i disabili e rendere più sicure le rampe. La cura di una città inizia dal rispetto dei cittadini per i cittadini".