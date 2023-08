Lavori ampliamento rete gas su via Martiri di Palermo

In considerazione della richiesta è stato emesso un provvedimento temporaneo di viabilità nel periodo che va dal 28 agosto al 30 settembre (salvo proroghe) che prevede l'istituzione del restringimento della carreggiata con senso unico alternato e conseguente occupazione della parte di carreggiata non transitabile su via Martiri di Palermo nel tratto compreso fra via Turrisana e via Gramsci.

Nelle sole giornate del martedì è stato disposto per il transito veicolare proveniente da Via Enrico D Nicola e via Gramsci all'incrocio con via Tolomeo l'obbligo direzione per via Tolomeo e/o per corso don Luigi Sturzo. Il transito veicolare su corso Don Luigi Sturzo e diretto sulla SS 16 verrà indirizzato all'ingresso della SS16 – Trani Centro con istituzione dell'apposita segnaletica di cantiere.

2i RETE GAS deve eseguire lavori di scavo per l'ampliamento della rete gas metano sul tratto di via Martiri di Palermo compreso fra l'incrocio di Via Turrisana e l'incrocio di Via Gramsci, con occupazione di parte della carreggiata.