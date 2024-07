Accoltellati due giovani tranesi in una maxi rissa a Gallipoli

Powered by

Troppo alcool e futili motivi sarebbero all'origine dello scontro tra due comitive, una di Trani e una di Nardò, che all'uscita da una discoteca intorno alle 5 di questa mattina hanno preso a provocarsi, litigare e venire alle mani. Una maxirissa che ha visto coinvolte una ventina di persone tra i 18 e 23 anni ed è generata a colpi di coltello: le peggiori conseguenze su due giovani di Trani, uno di 23 anni accoltellato al torace e l'altro, ventenne, ferito all'orecchio. I due, con ecchimosi e contusioni in tutto il corpo, sono stati portati al Pronto soccorso dell'Ospedale di Gallipoli ma le loro condizioni non sarebbero gravi, pur restando il 23enne sotto osservazione. Interrogati dalle forze dell'ordine alcuni giovani identificati come protagonisti della rissa.