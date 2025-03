Incidente sulla Trani-Corato, viabilità in tilt

4 foto TRANI CORATO incidente

Poco prima delle ore 9.00 due auto sono state coinvolte in un incidente sulla provinciale 12 che collega Trani e Corato, in territorio di Trani. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale del comune tranese per i primi rilievi.Non è la prima volta che sul tratto accadono casi che nel passato ha causato anche vittime della strada.Dopo lo scontro tra i due veicoli, una è finita a bordo strada e l'altra ha terminato la sua corsa in un avvallamento oltre la carreggiata.Viabilità in tilt in entrambe le direzioni.