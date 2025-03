Ancora un incidente causato da un cinghiale in territorio di Trani sulla provinciale Andria-Bisceglie

Stamani sulla provinciale Andria - Bisceglie, ma in territorio di Trani un'autovettura di è vista all'improvviso tagliare la strada da un cinghiale morto a motivo dell'impatto. Molti i danni all'auto con l'autista del mezzo per fortuna uscito indenne, ma molto spaventato. Sul è intervenuta un pattuglia dellaper i rilievi del caso. La presenza sulle strade, in special modo quelle più periferiche, di gruppi di cinghiali è un fenomeno che desta preoccupazione per il pericolo alla viabilità ed alla incolumità di chi viaggia in auto.A Trani le zone dove si sono registrate una maggiore presenza degli animali sono Via Duchessa d'Andria, la zona alle spalle delle Casermette, Turrisana, Boccadoro e contrada Lamamara. Del resto non è un fatto inusuale che questi animali si avvicinano ai centri cittadini alla ricerca di cibo , a Trani era già successo in passato in zona Capirro, e quindi sembrano essere sempre più abituati ai pericoli urbani. La Polizia Municipale consiglia di moderare la velocità nei territori periferici extra urbani.