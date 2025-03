Scontro tra due veicoli sulla 16bis, danni ingenti ai mezzi e feriti lievi

Danni ingenti ai mezzi e feriti lievi: è questo il bilancio di un incidente verificatosi lungo la Statale 16 bis, nel tratto compreso fra gli svincoli Trani sud e Trani centro, in direzione Foggia. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Lancia Y e una Kia Picanto, che sono venuti in collisione a circa un chilometro da Trani centro.Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell'incidente potrebbe essere legata a un cambio di corsia da parte di uno dei veicoli, che si stava canalizzando verso la destinazione Foggia, quando ha provocato la collisione con l'altro veicolo in transito.Fortunatamente, nonostante i danni ingenti alle vetture coinvolte, le conseguenze per gli occupanti sono state lievi. I soccorsi sono intervenuti prontamente: i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Barletta.