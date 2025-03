Grave un 37enne di Trani: non si era fermato al posto di blocco col monopattino

Un 37enne di Trani è ancora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Bonomo dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 13 marzo scorso in via Podgora ad Andria. L'uomo, dopo aver forzato un posto di blocco della Polizia Locale, tentò la fuga a bordo di un monopattino colpendo alcune auto in sosta per poi battere la testa contro l'asfalto e riportare un serio trauma cranico. Sull'accaduto stanno indagano gli agenti della Polizia locale.