E' confermato: l'Amerigo Vespucci solcherà il mare di Trani lunedì mattina. Ecco gli orari.

Tutto è pronto per ammirare l'navigare per la prima volta il mare della Perla dell' Adriatico,l'attende come si aspetta un ospite di grande riguardo. Tutto confermato quindi per lunedì 07 aprile quando dall'orizzonte vedremo il veliero, orgoglio della Marina Militare, costruito nel 1931 a Castellammare di Stabia (NA), ed in servizio come nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia Navale di Livorno, avvicinarsi, mantenendo la giusta distanza, alla costa tranese in una fascia oraria concordata tra le ore 07:00 e le ore 07:30.Il coordinamento di questo speciale evento, per laè stato dato al consigliere comunaleè sua l'iniziativa prestigiosa in corsoil Sindacogli ha affidato l'onore, per la riuscita dell'evento, di tenere, in prima battuta, i contatti con l' Ammiraglio, classe '63che dal novembre 2021 è Capo di stato maggiore della Marina Militare, con il Capitano di Vascelloche dal settembre 2023 il comandante dell' Ae gli uffici delloIl veliero, queste le altre anticipazioni, lo si potrà ammirare dal piazzale della Cattedrale, sarà molto suggestivo l'incontro tra la Regina dei Mari e la Regina della Cattedrali, e dal Lungomare Cristoforo Colombo in corrispondenza dello Scoglio di Frisio.Tutto bellissimo, non mancando tuttavia un'alea di insicurezza legata alle condizioni meteo-marine tranesi: le previsioni di questa sera portano per lunedì, nella fascia oraria interessata: mare molto mosso, che potrebbe non essere un problema per una nave a tre alberi, una lunghezza dello scafo di 83 mt ed una stazza lorda di oltre 3 410 tsl., abituata a solcare mari ben più complicati.Incrociamo le dita ed occhio al percorso dellche si può seguire in tempo reale dal questo link: https://www.vesselfinder.com/it/vessels/details/247999000 e grande attenzione anche alle previsioni meteo-marine per Trani il cui aggiornamento si può seguire dal seguente link: https://www.3bmeteo.com/previsioni/mare/trani/2