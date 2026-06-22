Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza

Il countdown è ufficialmente iniziato. Con l'allestimento del grande palco di Piazza Quercia ormai alle battute finali e l'inizio delle registrazioni fissato per mercoledì 24 giugno.

Viabilità e traffico: il piano di chiusura delle strade limitrofe al porto e le deviazioni previste per i giorni dello show (dal 24 al 28 giugno).

Parcheggi e navette: le aree di sosta dedicate a residenti e turisti e i collegamenti per raggiungere Piazza Quercia in sicurezza.

Sicurezza e ordine pubblico: i varchi di accesso alla piazza, i piani di evacuazione e le regole sul divieto di introduzione di determinati oggetti (come vetro e lattine) nell'area del concerto.

Oggi pomeriggio alle ore 18:00, la Sala Giunta del Palazzo di Città ospiterà una conferenza stampa istituzionale. L'incontro con i giornalisti è stato convocato per comunicare nel dettaglio tutte le misure organizzative e logistiche straordinarie assunte per l'evento. Nel corso della conferenza verranno illustrate:La città si prepara così a blindarsi e a organizzarsi al meglio per accogliere le oltre settanta stelle della musica italiana e le migliaia di fan in arrivo, garantendo che la grande festa, targata Mediaset, si svolga nel massimo della sicurezza.