Isola ecologica di via dei Finanzieri,
Isola ecologica di via dei Finanzieri,
Ambiente

Nasce il Comitato Trani Nord: un nuovo punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del quartiere

Un gruppo di cittadini ha scelto di unirsi con l'obiettivo di promuovere la tutela, la sicurezza e la riqualificazione della zona nord della città

Trani - giovedì 6 agosto 2026 7.45 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Trani Nord nato ufficialmente grazie all' iniziativa di un gruppo di cittadini che ha scelto di unirsi con l'obiettivo di promuovere la tutela, la sicurezza e la riqualificazione della zona nord della città, attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni e la partecipazione attiva alla vita del territorio. Nonostante il Comitato sia stato costituito soltanto poche settimane fa, l'iniziativa ha già riscosso un'importante partecipazione da parte dei residenti, a testimonianza del forte interesse della cittadinanza verso le tematiche che interessano il quartiere e della volontà condivisa di contribuire concretamente al suo miglioramento.

La costituzione del Comitato nasce dall'esigenza di dare voce alle numerose criticità che da tempo interessano il quartiere e che incidono sulla qualità della vita dei residenti. Tra queste vi sono le persistenti problematiche legate alle emissioni odorigene del depuratore di proprietà di AQP e del isola ecologica AMIU SPA di via dei finanzieri per la quale si chiede con fermezza lo spostamento e la ricollocazione in un altra area idonea in quanto oggi non può piu convivere all'interno di un contesto ormai fortemente urbanizzato, il Comitato chiede inoltre di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi nell'area ex Angelini, la messa in sicurezza dell'ex mattatoio comunale, il degrado urbano, la sicurezza del cantiere ex Angelini, la viabilità e l'eccessiva velocità dei veicoli lungo alcune strade del quartiere e i frequenti episodi di abbandono e combustione di rifiuti.

Nella giornata del 05 agosto il Comitato ha avuto l'opportunità di svolgere un primo incontro presso il Comune di Trani con l'Amministrazione comunale, a rappresentarla Mino Di Lernia che ha delega assessorile per la "TUTELA – la città che protegge" in particolare per la Polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile, educazione alla legalità, rapporti istituzionali, politiche giovanili, cittadinanza attiva, salute territoriale e rigenerazione urbana". Il confronto ha rappresentato un primo segnale di apertura istituzionale e per il quale il Comitato desidera esprimere il proprio ringraziamento, auspicando che possa costituire l'inizio di un percorso di dialogo continuo e di collaborazione nell'interesse della collettività. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le finalità del Comitato e presentate le principali questioni che saranno raccolte in un dossier corredato da documentazione fotografica, articoli di stampa e atti pubblici, con l'obiettivo di offrire un quadro chiaro e documentato delle problematiche del territorio.

Il Comitato Trani Nord ribadisce che il proprio obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma rappresentare in modo costruttivo le istanze dei cittadini e contribuire, attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, al miglioramento della qualità della vita nel quartiere. L'auspicio è che questo rappresenti l'inizio di un percorso condiviso, fondato sull'ascolto, sulla trasparenza e sulla ricerca di soluzioni concrete alle criticità del territorio. L'obiettivo comune è quello di rendere la zona nord di Trani un luogo sempre più sicuro, vivibile, decoroso e valorizzato, nell'interesse dell'intera comunità.

Il Comitato Trani Nord è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini che condividono gli obiettivi di tutela e valorizzazione del quartiere. L'auspicio è che sempre più persone scelgano di aderire e di contribuire con idee, proposte e partecipazione attiva, nella convinzione che una comunità unita possa rappresentare una voce più forte e autorevole nel dialogo con le istituzioni e favorire il raggiungimento di soluzioni concrete alle problematiche del territorio. Di seguito i componenti del direttivo costituitosi, raggiungibile per informazioni e/o adesioni al seguente indirizzo mail: Comitatotraninord@gmail.com
  • Presidente, Dott. La Forgia Felice
  • Vice Presidente, Sig. Renzulli Francesco
  • Segretario, Avv. LARICCHIA Nicola
  • Tesoriere, Sig. Giuseppe Di LIDDO
Comitato Trani Nord - Via dei Finanzieri
Comitato Trani Nord - Via dei Finanzieri
  • Amiu Trani
  • Comitato Trani Nord
Altri contenuti a tema
Amiu, piano straordinario di lavaggi e tariffa puntuale: il Comune rilancia i servizi ambientali Amiu, piano straordinario di lavaggi e tariffa puntuale: il Comune rilancia i servizi ambientali Il sindaco Marco Galiano e gli assessori Cornacchia e Laurora in visita alla sede dell'azienda
L'Ing. Gaetano Nacci approda a Kyma Ambiente: è il nuovo amministratore unico della partecipata di Taranto. Nessuna incompatibilità con AMIU SpA Attualità L'Ing. Gaetano Nacci approda a Kyma Ambiente: è il nuovo amministratore unico della partecipata di Taranto. Nessuna incompatibilità con AMIU SpA L'ingegnere assume il vertice della società che gestisce il servizio di igiene urbana del capoluogo ionico. Lo attende una fase delicata di rilancio e risanamento aziendale
L'Editoriale - Scusate il disturbo | Raccolta differenziata oltre il 73%, ma Trani produce sempre più rifiuti: i numeri impongono una riflessione L'Editoriale - Scusate il disturbo | Raccolta differenziata oltre il 73%, ma Trani produce sempre più rifiuti: i numeri impongono una riflessione I dati dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti raccontano una città che vede scendere le performance rispetto al 2025 a fronte di un aumento della produzione complessiva. Un risultato che apre interrogativi sull'efficacia delle politiche ambientali
AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro AMIU Trani | In corso il posizionamento sul territorio di 140 campane per la raccolta del vetro Il progetto rientra nella missione 2 del PNRR relativa al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urban
AMIU Trani ammessa a finanziamento per il progetto per l’autoproduzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Attualità AMIU Trani ammessa a finanziamento per il progetto per l’autoproduzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) L’agevolazione richiesta è pari a oltre 425 mila euro rispetto alla spesa ammissibile preventivata di circa 2 milioni di euro
Amiu Trani | Trasparenza sulle Assunzioni: un annuncio “lampo” riapre Il caso graduatorie. Appello al Sindaco Galiano Politica Amiu Trani | Trasparenza sulle Assunzioni: un annuncio “lampo” riapre Il caso graduatorie. Appello al Sindaco Galiano I consiglieri comunali del centrodestra accendono i riflettori sulla gestione del personale all'interno di AMIU SpA, denunciando una serie di anomalie temporali e procedurali
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza di aver attivato una ricerca di personale a tempo determinato (scadenza contratto 30/09/2026) tramite l’agenzia “Direzione Lavoro” Attualità AMIU S.p.A. informa la cittadinanza di aver attivato una ricerca di personale a tempo determinato (scadenza contratto 30/09/2026) tramite l’agenzia “Direzione Lavoro” La ricerca è per la qualifica "operatori ecologici". Domande entro il 31 agosto 2026. In articolo i link informativi
Trani | Veleni e miasmi a via dei Finanzieri? Oggi il sopralluogo ispettivo al Centro di Raccolta Comunale Rifiuti Trani | Veleni e miasmi a via dei Finanzieri? Oggi il sopralluogo ispettivo al Centro di Raccolta Comunale Rifiuti La ASL impone caldeggia lo spostamento del centro. Il Sindaco Galiano frena: «La chiusura creerebbe un danno maggiore». Ma la polemica è sulle parole dell'Ing. Nacci: «Chi ha comprato casa qui sapeva del rischio»
Dopo la tragedia di via delle Tufare il Circolo "Walter Tobagi " di Trani esprime cordoglio alla famiglia e chiede sicurezza
6 agosto 2026 Dopo la tragedia di via delle Tufare il Circolo "Walter Tobagi" di Trani esprime cordoglio alla famiglia e chiede sicurezza
«Per far fare un bagno a mio padre ho dovuto lasciare Trani»: la lettera di una figlia sull'accessibilità al mare
6 agosto 2026 «Per far fare un bagno a mio padre ho dovuto lasciare Trani»: la lettera di una figlia sull'accessibilità al mare
Trani piange G.D., il 64enne investito all'alba in via delle Tufare non ce l'ha fatta
5 agosto 2026 Trani piange G.D., il 64enne investito all'alba in via delle Tufare non ce l'ha fatta
Calici di San Lorenzo: presentata oggi l'iniziativa nella sala della Giunta Comunale
5 agosto 2026 Calici di San Lorenzo: presentata oggi l'iniziativa nella sala della Giunta Comunale
Soccer Trani 1-0 Trodica: inizia nel miglior dei modi il ritiro di Sarnano
5 agosto 2026 Soccer Trani 1-0 Trodica: inizia nel miglior dei modi il ritiro di Sarnano
Lite sulla barca nel Porto di Trani, moglie sorprende marito e scoppia il caos
5 agosto 2026 Lite sulla barca nel Porto di Trani, moglie sorprende marito e scoppia il caos
Rigenerazione Urbana e Commerciale: A Trani la due giorni di raccolta Firme di Confesercenti per la Proposta di Legge Nazionale
5 agosto 2026 Rigenerazione Urbana e Commerciale: A Trani la due giorni di raccolta Firme di Confesercenti per la Proposta di Legge Nazionale
Trani | Insediata la II Commissione Consiliare: Daniele Santoro presidente, Michele Centrone vicepresidente
5 agosto 2026 Trani | Insediata la II Commissione Consiliare: Daniele Santoro presidente, Michele Centrone vicepresidente
Carcere di Trani, un dipendente: «Manca un collegamento diretto con il trasporto pubblico»
5 agosto 2026 Carcere di Trani, un dipendente: «Manca un collegamento diretto con il trasporto pubblico»
Il Calamaio porta Trani al centro della poesia: oltre 300 adesioni al concorso
5 agosto 2026 Il Calamaio porta Trani al centro della poesia: oltre 300 adesioni al concorso
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.