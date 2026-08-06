Ambiente
Nasce il Comitato Trani Nord: un nuovo punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del quartiere
Un gruppo di cittadini ha scelto di unirsi con l'obiettivo di promuovere la tutela, la sicurezza e la riqualificazione della zona nord della città
Trani - giovedì 6 agosto 2026 7.45 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato Trani Nord nato ufficialmente grazie all' iniziativa di un gruppo di cittadini che ha scelto di unirsi con l'obiettivo di promuovere la tutela, la sicurezza e la riqualificazione della zona nord della città, attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni e la partecipazione attiva alla vita del territorio. Nonostante il Comitato sia stato costituito soltanto poche settimane fa, l'iniziativa ha già riscosso un'importante partecipazione da parte dei residenti, a testimonianza del forte interesse della cittadinanza verso le tematiche che interessano il quartiere e della volontà condivisa di contribuire concretamente al suo miglioramento.
La costituzione del Comitato nasce dall'esigenza di dare voce alle numerose criticità che da tempo interessano il quartiere e che incidono sulla qualità della vita dei residenti. Tra queste vi sono le persistenti problematiche legate alle emissioni odorigene del depuratore di proprietà di AQP e del isola ecologica AMIU SPA di via dei finanzieri per la quale si chiede con fermezza lo spostamento e la ricollocazione in un altra area idonea in quanto oggi non può piu convivere all'interno di un contesto ormai fortemente urbanizzato, il Comitato chiede inoltre di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi nell'area ex Angelini, la messa in sicurezza dell'ex mattatoio comunale, il degrado urbano, la sicurezza del cantiere ex Angelini, la viabilità e l'eccessiva velocità dei veicoli lungo alcune strade del quartiere e i frequenti episodi di abbandono e combustione di rifiuti.
Nella giornata del 05 agosto il Comitato ha avuto l'opportunità di svolgere un primo incontro presso il Comune di Trani con l'Amministrazione comunale, a rappresentarla Mino Di Lernia che ha delega assessorile per la "TUTELA – la città che protegge" in particolare per la Polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile, educazione alla legalità, rapporti istituzionali, politiche giovanili, cittadinanza attiva, salute territoriale e rigenerazione urbana". Il confronto ha rappresentato un primo segnale di apertura istituzionale e per il quale il Comitato desidera esprimere il proprio ringraziamento, auspicando che possa costituire l'inizio di un percorso di dialogo continuo e di collaborazione nell'interesse della collettività. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le finalità del Comitato e presentate le principali questioni che saranno raccolte in un dossier corredato da documentazione fotografica, articoli di stampa e atti pubblici, con l'obiettivo di offrire un quadro chiaro e documentato delle problematiche del territorio.
Il Comitato Trani Nord ribadisce che il proprio obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma rappresentare in modo costruttivo le istanze dei cittadini e contribuire, attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, al miglioramento della qualità della vita nel quartiere. L'auspicio è che questo rappresenti l'inizio di un percorso condiviso, fondato sull'ascolto, sulla trasparenza e sulla ricerca di soluzioni concrete alle criticità del territorio. L'obiettivo comune è quello di rendere la zona nord di Trani un luogo sempre più sicuro, vivibile, decoroso e valorizzato, nell'interesse dell'intera comunità.
Il Comitato Trani Nord è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini che condividono gli obiettivi di tutela e valorizzazione del quartiere. L'auspicio è che sempre più persone scelgano di aderire e di contribuire con idee, proposte e partecipazione attiva, nella convinzione che una comunità unita possa rappresentare una voce più forte e autorevole nel dialogo con le istituzioni e favorire il raggiungimento di soluzioni concrete alle problematiche del territorio. Di seguito i componenti del direttivo costituitosi, raggiungibile per informazioni e/o adesioni al seguente indirizzo mail: Comitatotraninord@gmail.com
La costituzione del Comitato nasce dall'esigenza di dare voce alle numerose criticità che da tempo interessano il quartiere e che incidono sulla qualità della vita dei residenti. Tra queste vi sono le persistenti problematiche legate alle emissioni odorigene del depuratore di proprietà di AQP e del isola ecologica AMIU SPA di via dei finanzieri per la quale si chiede con fermezza lo spostamento e la ricollocazione in un altra area idonea in quanto oggi non può piu convivere all'interno di un contesto ormai fortemente urbanizzato, il Comitato chiede inoltre di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi nell'area ex Angelini, la messa in sicurezza dell'ex mattatoio comunale, il degrado urbano, la sicurezza del cantiere ex Angelini, la viabilità e l'eccessiva velocità dei veicoli lungo alcune strade del quartiere e i frequenti episodi di abbandono e combustione di rifiuti.
Nella giornata del 05 agosto il Comitato ha avuto l'opportunità di svolgere un primo incontro presso il Comune di Trani con l'Amministrazione comunale, a rappresentarla Mino Di Lernia che ha delega assessorile per la "TUTELA – la città che protegge" in particolare per la Polizia locale, sicurezza urbana, protezione civile, educazione alla legalità, rapporti istituzionali, politiche giovanili, cittadinanza attiva, salute territoriale e rigenerazione urbana". Il confronto ha rappresentato un primo segnale di apertura istituzionale e per il quale il Comitato desidera esprimere il proprio ringraziamento, auspicando che possa costituire l'inizio di un percorso di dialogo continuo e di collaborazione nell'interesse della collettività. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le finalità del Comitato e presentate le principali questioni che saranno raccolte in un dossier corredato da documentazione fotografica, articoli di stampa e atti pubblici, con l'obiettivo di offrire un quadro chiaro e documentato delle problematiche del territorio.
Il Comitato Trani Nord ribadisce che il proprio obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma rappresentare in modo costruttivo le istanze dei cittadini e contribuire, attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni, al miglioramento della qualità della vita nel quartiere. L'auspicio è che questo rappresenti l'inizio di un percorso condiviso, fondato sull'ascolto, sulla trasparenza e sulla ricerca di soluzioni concrete alle criticità del territorio. L'obiettivo comune è quello di rendere la zona nord di Trani un luogo sempre più sicuro, vivibile, decoroso e valorizzato, nell'interesse dell'intera comunità.
Il Comitato Trani Nord è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini che condividono gli obiettivi di tutela e valorizzazione del quartiere. L'auspicio è che sempre più persone scelgano di aderire e di contribuire con idee, proposte e partecipazione attiva, nella convinzione che una comunità unita possa rappresentare una voce più forte e autorevole nel dialogo con le istituzioni e favorire il raggiungimento di soluzioni concrete alle problematiche del territorio. Di seguito i componenti del direttivo costituitosi, raggiungibile per informazioni e/o adesioni al seguente indirizzo mail: Comitatotraninord@gmail.com
- Presidente, Dott. La Forgia Felice
- Vice Presidente, Sig. Renzulli Francesco
- Segretario, Avv. LARICCHIA Nicola
- Tesoriere, Sig. Giuseppe Di LIDDO