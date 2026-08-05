Il Calamaio
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Eventi e cultura

Il Calamaio porta Trani al centro della poesia: oltre 300 adesioni al concorso

Finalisti entro il 15 agosto, premiazione il 6 settembre a Trani

Trani - mercoledì 5 agosto 2026 10.10
Si chiude con oltre trecento adesioni il Primo Concorso Nazionale di Poesia L'Oasi indetto dall'Associazione culturale Il Calamaio. Il Concorso ha registrato una partecipazione ampia e diffusa da parte di tutte le zone della penisola, proiettando l'Associazione al di fuori dei confini cittadini e ragionali. I fondatori Gianni De Iuliis e Antonio Notarpietro, rispettivamente Presidente e Segretario dell'Associazione, si dicono soddisfatti dello straordinario risultato raggiunto a sole poche settimane dalla fondazione de Il Calamaio.
Fondata a Trani con l'intento di riaffermare il ruolo essenziale della poesia nella società contemporanea, l'Associazione Il Calamaio si configura nel nostro territorio come un laboratorio vivo e poliedrico, di cui il Concorso è solo una delle diverse iniziative promosse.
Le poesie sono attualmente nelle mani della giuria, composta da poeti, critici, docenti, studenti e personalità del mondo culturale provenienti da tutta Italia, che ha il compito di selezionare cinque vincitori assoluti e individuare ulteriori componimenti meritevoli. Le poesie selezionate confluiranno in un volume antologico curato dall'associazione, in formato cartaceo e digitale.
Al primo classificato sarà assegnato un premio di 500 euro. Il secondo classificato riceverà un'opera pittorica realizzata da un autore tranese. Sono inoltre previste tre menzioni speciali dedicate rispettivamente alla poesia più originale, alla migliore qualità della scrittura e al testo emotivamente più intenso.
La comunicazione dei finalisti e delle opere selezionate è prevista entro il 15 agosto 2026, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 settembre 2026 a Trani.
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