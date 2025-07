"Somiglia a un mare nero", la poesia e denuncia per le morti sul lavoro, scritta per Savino Lettini l'operaio di Trani deceduto sul lavoro

Somiglia a un mare nero

questo dire cose,

quando le cose sono vite.

Cadono. Si rompono.

Nelle voci che non si toccano,

c'è il silenzio che urla

da fondali che nessuno

ha mai visto.

Il nero dell'onda porta altre morti,

lega all'acqua, al vento, allo scorrere,

ossa alla terra,

come se il corpo fosse

l'ultima parola

di un discorso interrotto.

Profondissimo silenzio

sussurra sangue

quando nessun grido confina

l'angoscia e la pietà.

Solo l'urlo

che il fondale non può trattenere.

Ci sorregge il vuoto:

il volo di un ponteggio,

la bocca nuda di una buca,

l'istante che viene a mancare.

Uno che somiglia a tanti

e non somiglia.

Ha nome, ha volto,

ha il sud sulle mani

e il sole conficcato nel petto.

Nessun tempo. Nessun tempo

fa del vuoto luce.

Come un'onda nera

il cielo sopravviene

quando tutto è smarrimento,

quando il sole recita il codice segreto

delle voci che arano

le vene a nuovo verde.

E resta lì,

una vita che non si spegne,

ma scava

binario di memoria

nella carne del ferro.

Yuleisy Cruz Lezcano - Poetessa Curriculum Yuleisy Cruz Lezcano - Poetessa Curriculum

Arriva in redazione e pubblichiamo volentieri un componimento dipoetessa italo-cubana, , infermiera e attivista impegnata nella sensibilizzazione sul tema delle morti sul lavoro, lo scritto è una toccante poesia per ricordare, l'operaio di Trani di 51 anni deceduto sul lavoro mentre stava eseguendo dei lavori di elettrificazione della rete ferroviaria in provincia di Macerata ."Ho scritto questa poesia perché sento che le parole, se giuste, possono farsi carezza e richiamo -- possono scavare nella coscienza come fa l'acqua sulla roccia. Savino Lettini è morto mentre lavorava sotto il sole, sui binari di una ferrovia, come tanti, troppi, uomini che ogni giorno si spezzano nella fatica invisibile. Questa poesia - scrive Yuleisy Cruz Lezcano - nasce come atto di vicinanza, ma anche come urlo silenzioso, come eco che voglio mandare alle istituzioni, ai cuori distratti, a chi ancora pensa che il lavoro sia solo una voce da contratto, e non un luogo dove la vita può svanire. Uso la poesia perché è lo strumento che più mi permette di toccare ciò che non si può dire direttamente: il dolore, la rabbia, il vuoto, ma anche la dignità e l'amore. Scrivere versi è come ricucire le crepe del mondo con un filo d'ombra e luce. Le metafore, il ritmo interno, le immagini — come "il nero dell'onda" o "le voci che arano le vene" — servono a raccontare qualcosa che va oltre la cronaca: la vertigine dell'assenza, l'invisibilità degli operai, il peso del sacrificio che nessuno celebra. Mi sento vicina alla famiglia di Savino, a chi lo conosceva, a chi lo ha amato. Ma sento anche una vicinanza più ampia, umana: a tutti coloro che lavorano esposti, soli, sotto il sole che uccide o sotto silenzi che pesano più del cemento. Questa poesia è per lui, ma anche per tutti i "nessuno" che ogni giorno cadono e vengono dimenticati.Spero che chi la legge si fermi, anche solo per un momento, e senta".Questa la poesia: "(per Savino Lettini, operaio)