Al via la seconda edizione del Contemporary Art Festival

Si è tenuta ieri l'inaugurazione del Contemporary Art Festival, l'iniziativa artistica promossa dal progetto Puglia Capitale Sociale 3.0 della Regione Puglia. Tanti i giovani artisti impegnati con le loro opere nella rivalutazione culturale del sito archeologico, immersi nella splendida cornice naturale del Parco Santa Geffa.La mostra ha preso il via ieri alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Debora Ciliento, dell'assessore comunale alle politiche giovanili Alessandra Rondinone e del consigliere comunale Carlo Ruggiero oltre ai tanti giovani appassionati di arte e di cultura.La serata è poi proseguita con la lettura di varie poesie nell'atmosfera magica e piacevole che il parco permette di godere in queste calde serate estive. Infine un momento conviviale con prodotti tipici della cultura contadina.L'altro appuntamento è previsto per oggi sabato 28 giugno con gli amici di SECOLARE FESTIVALLine Up19:30 Easter egg20:30 Luca Tommasicchio21:30 Magpies23:00 Disco BizzarroSeguite le nostre pagine social per restare aggiornati.Info al 3791152554/3283057259Xiao Yan, Parco Santa Geffa - strada vicinale delle Tufare Trani.