Da Trani a Bitonto per parlare di poesia e moda sostenibile

"Parlami, o Alysia" è il nome dell' 11° edizione del festival di poesia, dal 28 agosto al 3 settembre, ispirata ad Alysia, la nuova "Città Invisibile" di Italo Calvino. Il nome della rassegna si ispira a "Cantami, o Diva" ed evoca l'idea di invocare la città di Alysia come una fonte di ispirazione poetica, simile a come Omero invocava le Muse per guidarlo nella narrazione epica. Richiama l'immagine di una città che si ispira ai principi ambientali di sostenibilità, efficienza, e tecnologia ed al rispetto della diversità e dell'inclusione e invita ad esplorare le meraviglie poetiche di Alysia attraverso la voce dei poeti.Promotrice dell'organizzazione dell'evento è l'Associazione culturale bitontina "Il Cenacolo dei poeti" che nasce da un'idea di un grande salotto all'aperto in luoghi poco frequentati al fine di rivitalizzare e riqualificare lo spazio pubblico attraverso impulsi creativi legati dall'arte della poesia.L'evento del due settembre si intitola "Poesia in Fiocco Rosa", dove le protagoniste indiscusse saranno la donna e il concetto di sostenibilità come genere femminile.La prima parte dell'evento sarà un talk e un confronto di carattere medico-scientifico che vedrà come ospiti il prof. Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina Interna, presso l'Università degli Studi di Bari e il Dott. Stefano Lovero, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica di Treviso, che affronteranno il tema dell'oncologia e della chirurgia " green": Green nelle terapie, nell'assistenza di tutti i giorni, nel rapporto con il malato.Il talk, che vedrà anche il coinvolgimento del pubblico, sarà intervallato da letture poetiche di poetesse e attrici teatrali che tratterranno il tema dell'inclusività sociale, oltre che da performance canore. Tra gli ospiti anche la Dott.ssa Sonia Petroni, psicologa, psicoterapeuta e poetessa di Bari, che supporterà il concetto della poesia come forma di cura, e Sabrina Altamura, style coach e presidente dell'Associazione Culturale tranese i Colori dell'Anima, promotrice da anni del tema dell'inclusività sociale e che spiegherà il concetto di sostenibilità nel mondo della moda di oggi.La seconda parte dell'evento vedrà protagoniste le donne speciali, facenti parte dell'Associazione I Colori dell'Anima che prenderanno parte a una sfilata di moda poetica e sostenibile indossando turbanti fatti a mano, realizzati dall'Associazione tranese utilizzando tessuti naturali, materiali riciclati o, comunque, provenienti da filiere controllate al fine di farsi promotrice anche della salvaguardia dell'ambiente.