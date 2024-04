Calcio Balilla umano: un torneo "speciale" domenica mattina

Dall'idea di Pinuccio Annacondia e Romolo Anastasia dell''associazione musicale e culturale "Il Preludio", con l'assistenza dell'organizzazione di volontariato "Gli Angeli del Soccorso" capitanata dal Presidente Massimo Pastore ed il suo staff vicini ai ragazzi speciali della "Time.Aut" e la collaborazione di Savino Di Meo, Gennaro Cuccumazzo ed Antonio Berardi, cuori attenti verso le problematiche cittadine, nasce il 1° Torneo di calcio balilla umano.L'idea di base di questa iniziativa è quella di trasformare il classico gioco del calcio balilla, in versione umana , in cui i giocatori sono le vere persone che dovranno cooperare ed interagire per segnare goal e vincere la partita. Questo gioco permette ai bambini di sviluppare le proprie abilità motorie, cognitive e sociali, oltre a favorire l'inclusione di tutti i partecipanti.Quest'evento rappresenta un'opportunità unica per sensibilizzare i giovani su temi importanti, quale il bullismo, promuovere l'amicizia e l'integrazione tra i bambini speciali ed i loro coetanei con l'obbiettivo di creare una comunità più solidale ed inclusiva. Vi invitiamo quindi a partecipare a questo fantastica occasione ed a sostenere la causa dell'integrazione e della lotta al bullismo, dimostrando che insieme possiamo creare un mondo migliore per tutti.