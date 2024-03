Le ragazze del Cosmai nel reparto oncoematologia di Trani: "Gioia, emozione e tanti sorrisi"

leri nel reparto di oncoematologia di Trani le ragazze del Cosmai di Trani, insieme alla associazione- dedicata alla giovanela ragazza tranese che testimoniò con la sua malattia coraggio e gioia di vivere fino all'ultimo - hanno realizzato un fiore alle donne e donato con l'associazione un portachiavi per gli uomini in terapia. La visita è stata organizzata dalla instancabile Presidente dell'Associazione, Sabrina Altamura, cui le ragazze hanno dedicato un pensiero di gratitudine per l'esperienza vissuta, nel segno del dono ma anche, allo stesso tempo, in quello di ricevere forza, energia, coraggio e tanto amore."Ciao Sabri, innanzi tutto ti ringrazio per questa fantastica ed indimenticabile esperienza. Ci hai regalato tante emozioni, soprattutto sorrisi e ci hai insegnato anche a regalarne al prossimo, in primis a chi ne ha bisogno! Con l'entrata nella sala oncologica stamani ho capito che sorridere è davvero importante ed è incredibile come esso sia contagioso. Vedere sorridere tutte quelle donne e quei uomini al nostro ingresso mi ha riempito il cuore di gioia.Ti aspetteremo sempre a braccia aperte nel nostro istituto, grazie di cuore Sabri ".