Pubblicato il bando di gara per l'affidamento in locazione de La Lampara

Qui tutta la documentazione.

E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in locazione di valorizzazione dell'immobile "La Lampara" per lo svolgimento di eventi artistici, musicali e culturali, nonché attività di ristorazione.Scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12 del 26 ottobre 2024.