Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara" si prepara a rinascere

Nel gennaio 2025 si è svolta l'apertura del plico per la verifica della documentazione amministrativa presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. Nel maggio 2025 la gestione ventennale è stata ufficialmente aggiudicata alla Riccardo Perfetto S.r.l.

Dopo otto anni di degrado e abbandono, lo storico dancing(inaugurato nel 1954 e progettato dall'architetto Julio Lafuente) si prepara finalmente a rinascere. La notizia del rilancio arriva con l'ufficializzazione dell'affidamento decennale e il via libera, sebbene condizionato, della Soprintendenza.L'immobile comunale, che un tempo fu simbolo della "Dolce Vita" tranese e che chiuse nel 2018 dopo alterne vicende e un bando andato deserto, è stato affidato in locazione di valorizzazione ventennale alla ditta, unica partecipante al bando, che ha ottenuto un punteggio didopo un percorso per la riassegnazione de "La Lampara" che è stato lungo e complesso, scandito da bandi con proroghe tra ilVal la pena ricordare che il canone annuo stabilito, a carico della ditta, è di € 25.200, con il concessionario godrà tuttavia di agevolazioni notevoli, riconosciute a fronte degli ingenti investimenti necessari per riqualificare la struttura ridotta in stato di degrado:Il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal concessionario ha ottenuto il parere preliminare favorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BAT e Foggia. L'immobile, avendo compiuto 70 anni, è soggetto a verifica dell'interesse culturale e quindi a possibili vincoli, un aspetto che la Soprintendenza ha sottolineato pur apprezzando le soluzioni innovative che bilanciano il recupero con la sostenibilità come gli elementi fotovoltaici sulle coperture amovibili del patio e pergolati, e l'utilizzo di vetrate panoramiche amovibili, l'impiego della pietra di Trani e la progettazione del verde con specie arboree autoctone a bassa richiesta idrica.Non c'è ancora il rilascio dell'autorizzazione definitiva, che è vincolata alla presentazione del progetto esecutivo che dovrà rispettare scrupolosamente precise prescrizioni della Soprintendenza per salvaguardare l'integrità del bene, ma c'è ottimismo dopo anni di degrado di un immobile comunale,, che ha l'occasione concreta di tornare un punto di riferimento per la città, a condizione, questo è il passaggio importante, che il progetto esecutivo rispetti pienamente i vincoli storico-artistici imposti.