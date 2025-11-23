La Lampara Trani
La Lampara Trani
Attualità

Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara" si prepara a rinascere

La Soprintendenza approva il recupero previo progetto esecutivo preliminare che rispetti pienamente i vincoli storico-artistici

Trani - domenica 23 novembre 2025
Dopo otto anni di degrado e abbandono, lo storico dancing La Lampara (inaugurato nel 1954 e progettato dall'architetto Julio Lafuente) si prepara finalmente a rinascere. La notizia del rilancio arriva con l'ufficializzazione dell'affidamento decennale e il via libera, sebbene condizionato, della Soprintendenza.

L'immobile comunale, che un tempo fu simbolo della "Dolce Vita" tranese e che chiuse nel 2018 dopo alterne vicende e un bando andato deserto, è stato affidato in locazione di valorizzazione ventennale alla ditta Riccardo Perfetto S.r.l., unica partecipante al bando, che ha ottenuto un punteggio di 76,70 dopo un percorso per la riassegnazione de "La Lampara" che è stato lungo e complesso, scandito da bandi con proroghe tra il 2023 e il 2024:
  • Nel gennaio 2025 si è svolta l'apertura del plico per la verifica della documentazione amministrativa presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
  • Nel maggio 2025 la gestione ventennale è stata ufficialmente aggiudicata alla Riccardo Perfetto S.r.l.
Val la pena ricordare che il canone annuo stabilito, a carico della ditta Riccardo Perfetto S.r.l, è di € 25.200, con il concessionario godrà tuttavia di agevolazioni notevoli, riconosciute a fronte degli ingenti investimenti necessari per riqualificare la struttura ridotta in stato di degrado:
  • Gratuità per i primi due anni.
  • Riduzione del 50% per il terzo anno.
  • Riduzione del 25% per il quarto anno.
Semaforo verde condizionato dalla Soprintendenza
Il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal concessionario ha ottenuto il parere preliminare favorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BAT e Foggia. L'immobile, avendo compiuto 70 anni, è soggetto a verifica dell'interesse culturale e quindi a possibili vincoli, un aspetto che la Soprintendenza ha sottolineato pur apprezzando le soluzioni innovative che bilanciano il recupero con la sostenibilità come gli elementi fotovoltaici sulle coperture amovibili del patio e pergolati, e l'utilizzo di vetrate panoramiche amovibili, l'impiego della pietra di Trani e la progettazione del verde con specie arboree autoctone a bassa richiesta idrica.

Non c'è ancora il rilascio dell'autorizzazione definitiva, che è vincolata alla presentazione del progetto esecutivo che dovrà rispettare scrupolosamente precise prescrizioni della Soprintendenza per salvaguardare l'integrità del bene, ma c'è ottimismo dopo anni di degrado di un immobile comunale, La Lampara, che ha l'occasione concreta di tornare un punto di riferimento per la città, a condizione, questo è il passaggio importante, che il progetto esecutivo rispetti pienamente i vincoli storico-artistici imposti.
  • La Lampara club
  • lampara
Altri contenuti a tema
La Lampara, mercoledì l'apertura della busta dell'offerta economico- temporale La Lampara, mercoledì l'apertura della busta dell'offerta economico- temporale Alle ore 10 presso l’Ufficio Tecnico
Lampara, mercoledì l'apertura del plico per la verifica della documentazione amministrativa Enti locali Lampara, mercoledì l'apertura del plico per la verifica della documentazione amministrativa Alle ore 9 presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Trani
1 Affidamento in locazione de La Lampara, c'è un'offerta Cronaca Affidamento in locazione de La Lampara, c'è un'offerta Sono in corso di valutazione i requisiti
Bando di gara per l'affidamento della Lampara, prorogati i termini Enti locali Bando di gara per l'affidamento della Lampara, prorogati i termini Tutte le date utili
13 Pubblicato il bando di gara per l'affidamento in locazione de La Lampara Enti locali Pubblicato il bando di gara per l'affidamento in locazione de La Lampara Termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del 26 ottobre 2024
Ancora incursioni nella Lampara: nuovi sigilli, ma che amarezza Vita di città Ancora incursioni nella Lampara: nuovi sigilli, ma che amarezza Sembra che nulla si profili all'orizzonte per lo storico locale tranese
Lampara: un emblema (ancora) in rovina Lampara: un emblema (ancora) in rovina Le immagini dell’attuale degrado e i commenti delle opposizioni
Deserta la gara per "La Lampara": le perplessità di Raffaella Merra (Azione) Politica Deserta la gara per "La Lampara": le perplessità di Raffaella Merra (Azione) "Sorge il dubbio sul perché e le opzioni sono tante"
Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza "
23 novembre 2025 Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza"
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
22 novembre 2025 Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
22 novembre 2025 “Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
22 novembre 2025 Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
"Chissà se lo sai "...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
22 novembre 2025 "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
22 novembre 2025 Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
"Venerdì a teatro " cala il poker a San Magno: la compagnia "Artemanus " si esibisce con successo con una commedia brillante e pluripremiata
22 novembre 2025 "Venerdì a teatro" cala il poker a San Magno: la compagnia "Artemanus" si esibisce con successo con una commedia brillante e pluripremiata
Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre " avrà il suo ascensore
22 novembre 2025 Accessibilità, la scuola Media "E.Baldassarre" avrà il suo ascensore
Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani”
22 novembre 2025 Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.