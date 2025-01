Lampara, mercoledì l'apertura del plico per la verifica della documentazione amministrativa

Si comunica che mercoledì 8 gennaio 2025 alle ore 9 presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Trani il seggio di gara costituito procederà all'apertura del plico pervenuto per l'affidamento in locazione di valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "La Lampara" ed alla verifica della documentazione amministrativa.Si comunica, inoltre, che vi potranno partecipare l'interessato o la persona munita di specifica delega e che, in assenza di tale titolo, la partecipazione sarà ammessa come semplice uditore.L'immobile locato dovrà essere destinato esclusivamente a locale di pubblico spettacolo e ristorazione, con espresso divieto per il conduttore di destinarlo a discoteca, disco-pub e similari.