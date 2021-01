Mina e l'ing. Nuzzolese: la "foto" di un'epoca

Mina e l'ing. Nuzzolese. Correvano, e come correvano, i favolosi anni '60. Correvano soprattutto a Trani. Correvano a Colonna, sul lungomare Cristoforo Colombo, allo Scoglio di Frisio, al Lido Tolomeo e a La Lampara.Questa foto, probabilmente datata 1967, in qualche modo ritrae e sintetizza quasi l'intero arco di quel decennio. Mina e l'ing. Michele Nuzzolese. Le mille bolle blu e l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.Da scrivere ci sarebbe parecchio: erano i tempi dei night club, del Trani in serie B, dei sindaci Donna, erano i tempi della pietra di Trani e dei motoscafi Riva come piovesse. Molto doveva ancora accadere.A Trani imperversava La Lampara. I giovani cantavano "Bandiera Gialla". Altro che zona arancione.