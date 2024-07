Scontro tra auto e moto in via Barletta: ferita coppia di coniugi

Marito e moglie a bordo di una moto sono finiti a terra a seguito di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18.30, in via Barletta: secondo una prima ricostruzione, il conducente della moto per schivare un'auto che usciva da un cancello di un'attività commerciale non è riuscito a frenare in tempo ed è pertanto sbalzato dal mezzo finendo, insieme alla moglie, rovinosamente sull'asfalto. I due sono stati soccorsi subito dalle persone sul posto che hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza: sono stati trasportati in ospedale. Illesi gli occupanti dell'auto ma è stato necessario l'arrivo di un altro mezzo del 118 per soccorrere il conducente in stato di shock. Sul posto oltre due mezzi del 118 sono intervenuti la Polizia locale per i rilievi del caso e la Polizia di Stato per regolamentare il traffico.