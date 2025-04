Ci risiamo: tir rimane bloccato sulla rampa di acceso della 16bis, traffico in tilt

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17:00 circa, un altro tir ha causato un significativo blocco della circolazione in pieno centro a Trani. L'autista ha cercato, per l'ennesima volta di salire sulla rampa della 16bis, direzione Barletta, ma il mezzo pesante ha incontrato difficoltà nel percorrere il tratto stretto, creando una situazione di forte congestione.Dopo ben 15 minuti di manovre l'autista è riuscito finalmente a fare retromarcia, ma non senza causare danni al veicolo, che ha urtato alcune strutture durante il tentativo di discesa.Questa situazione ha provocato il rallentamento del traffico in entrambe le direzioni, con un notevole disagio per gli automobilisti che si sono trovati bloccati nella zona.