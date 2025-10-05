Casello autostradale di Trani
Casello autostradale di Trani
Attualità

A14 Bologna-Taranto: chiuso per una notte il tratto Andria Barletta-Trani verso Bari

Necessarie attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza

Trani - domenica 5 ottobre 2025 7.15 Comunicato Stampa
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir verso Barletta, SS16 in direzione Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.
  • Viabilità
Altri contenuti a tema
Ponte Lama chiuso da sabato 20 settembre Enti locali Ponte Lama chiuso da sabato 20 settembre Transito consentito solo per i frontisti in via Lama Paterna
Ci risiamo: mini bus rimane incastrato sulla rampa d'accesso della 16bis a Trani centro Cronaca Ci risiamo: mini bus rimane incastrato sulla rampa d'accesso della 16bis a Trani centro Rallentamenti e disagi alla circolazione
Autoarticolato in avaria in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt Cronaca Autoarticolato in avaria in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt Sul posto la Polizia locale
Chiusura Ponte Lama, l'assessore Ciliento incontra il sindaco Angarano Vita di città Chiusura Ponte Lama, l'assessore Ciliento incontra il sindaco Angarano Nel corso dell'incontro l'aggiornamento sui lavori già avviati
Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per analisi del Piano Esodo Estivo 2025 Territorio Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per analisi del Piano Esodo Estivo 2025 Effettuata analisi delle potenziali criticità connesse al traffico veicolare verso le località balneari e turistiche
Stop ai veicoli a motore davanti alla villa di Trani, installato il varco elettronico Stop ai veicoli a motore davanti alla villa di Trani, installato il varco elettronico Previsto anche un potenziamento del sistema di videosorveglianza
Ci risiamo: tir rimane bloccato sulla rampa di acceso della 16bis, traffico in tilt Cronaca Ci risiamo: tir rimane bloccato sulla rampa di acceso della 16bis, traffico in tilt L'autista è poi riuscito a fare retromarcia ma causando danni al mezzo
Addio sosta selvaggia in via don Pasquale Uva e via Rossi , arriva la nuova segnaletica stradale Vita di città Addio sosta selvaggia in via don Pasquale Uva e via Rossi , arriva la nuova segnaletica stradale La Polizia Locale da stamani per la tracciatura dei nuovi stalli per la sosta regolamentata
Insolito ritrovamento a Trani: una carcassa di ariete si spiaggia a Colonna
5 ottobre 2025 Insolito ritrovamento a Trani: una carcassa di ariete si spiaggia a Colonna
La Parrocchia San Magno a Trani in Missione Francescana: il Vangelo bussa a ogni porta
5 ottobre 2025 La Parrocchia San Magno a Trani in Missione Francescana: il Vangelo bussa a ogni porta
Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie
5 ottobre 2025 Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie
Rapina a mano armata in centro a Trani: fermato un uomo, recuperata la refurtiva
4 ottobre 2025 Rapina a mano armata in centro a Trani: fermato un uomo, recuperata la refurtiva
Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
4 ottobre 2025 Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito "
4 ottobre 2025 Assistenza Specialistica a Trani, Rosa Uva: "Inaccettabile che a ottobre il servizio non sia ancora partito"
Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
4 ottobre 2025 Libera Trani, 10 anni contro le mafie: un decennio di memoria e impegno civile
Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace
4 ottobre 2025 Solennità di San Francesco: a Trani la Festa Liturgica si fa preghiera per la Pace
I rischi di una dieta iperproteica
4 ottobre 2025 I rischi di una dieta iperproteica
Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
4 ottobre 2025 Fidapa Trani, una nuova guida per le donne
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.