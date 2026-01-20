Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo". Ecco come cambia la viabilità

Transito mezzi pesanti: Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il passaggio di betoniere e mezzi d'opera su Via Fra Diego Alvarez con direzione Piazza Re Manfredi, in deroga ai divieti vigenti.

Divieti di sosta: Dal 20 gennaio al 28 febbraio 2026, scatta il divieto di fermata nell'area sterrata di parcheggio pubblico di Piazza Re Manfredi (di fronte al palazzo) e la soppressione temporanea di due stalli a pagamento (strisce blu) all'intersezione con Via Accademia dei Pellegrini, per consentire l'accesso e le manovre dei mezzi.

Sono partiti ufficialmente oggi, e dureranno, i lavori di completamento e riqualificazione di, edificio adiacente al Tribunale di Trani destinato a ospitare nuovi uffici giudiziari. Dopo la consegna formale del cantiere all'impresa esecutricedi Altamura, si sblocca un intervento atteso da oltre venticinque anni che promette di cambiare il volto della giustizia e dell'urbanistica tranese.- L'operazione, dal valore complessivo di, punta a risolvere in modo strutturale le carenze di spazi dell'edilizia giudiziaria e a recuperare un importante bene storico. Con i suoisu tre livelli, l'intervento prevede ampliamenti, adeguamento sismico e soluzioni di sostenibilità energetica. Ma la vera novità sarà la valorizzazione dell'area archeologica interna, che sarà resa visitabile, trasformando il complesso in un innovativo «tribunale-museo».- L'avvio dei lavori comporta inevitabili modifiche alla viabilità nel cuore del centro storico, regolate dall'Ordinanza Dirigenziale n. 37 della Polizia Locale. A partire da domani,, l'area prospiciente l'immobile sarà interessata dalla logistica di cantiere:Palazzo Carcano rappresenta una svolta per la rigenerazione urbana della città, ponendo fine a una lunga stagione di rinvii e criticità. Un percorso sbloccato definitivamente nel 2018 quando, a seguito di apposito protocollo d'intesa, la proprietà dell'immobile è passata dal Comune di Trani all'Agenzia del Demanio, e quindi allo Stato, permettendo l'investimento odierno. Non mancheranno, tuttavia, i malumori. L'occupazione del suolo pubblico e la conseguente eliminazione dei parcheggi in un punto nevralgico del centro storico rischiano di paralizzare l'accessibilità al Tribunale. Con la "fame" di posti auto che attanaglia la zona, i disagi per chi frequenta gli uffici giudiziari saranno inevitabili e quotidiani. Un sacrificio necessario, forse, ma che richiederà una gestione attenta per non trasformare l'area in un imbuto impraticabile per i prossimi tre anni.