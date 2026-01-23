Vita di città
Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani
Eletto presidente l'avvocato Luca Gagliardi
Trani - venerdì 23 gennaio 2026 18.46
Si è rinnovata oggi, presso la Sala Storica dell'Ordine Avvocati Trani, la Giunta della Camera Penale di Trani. Lascia, dopo un quadriennio, il Presidente Avv. Giangregorio De Pascalis.
L'assemblea degli iscritti ha quindi eletto Presidente l'avv. Luca Gagliardi che avrà nella sua giunta l'Avv. Giuseppina Chiarello quale Vice Presidente, nonchè gli avvocati Angelo Scuderi, segretario, Davide dell'Aere, tesoriere, e i consiglieri Roberta Prascina, Gianluca Ruggero, Giorgia Di Savino.
Si tratta di una compagine fortemente voluta dal presidente entrante per rimarcare l'importanza della esperienza ,con la presenza di avvocati più noti al mondo giudiziario, insieme ad avvocati giovani che, attraverso questa opportunità avranno una dimensione chiara del ruolo della avvocatura penale .
