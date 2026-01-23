Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno

Dopo le conferenze di agosto e ottobre, il 27 gennaio interverrà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,che illustrerà alla cittadinanza minervinese le emergenze ambientali del territorio murgiano, offrendo una lettura autorevole delle criticità che interessano l'area ponendo l'attenzione sui rischi, sulle responsabilità e sulle prospettive di tutela e sicurezza per le comunità locali.L'incontro, dal titolosi terrà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Chiesa Madre di Minervino Murge, e rientra nel percorso di sensibilizzazione promosso dalldel Consiglio Pastorale Zonale di Minervino Murge, in collaborazione con la Diocesi di Andria e con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. L'incontro rappresenta un ulteriore e privilegiato momento di confronto sulle questioni ambientali di grande rilevanza per il nostro territorio, con l'obiettivo di favorire una crescita collettiva nella consapevolezza delle responsabilità condivise e nella costruzione di una cultura attenta alla salvaguardia dell'ambiente e del bene comune.Il programma della serata prevede i saluti di, Vescovo di Andria, seguirà l'introduzione di don Franco Leo, Coordinatore della Zona Pastorale di Minervino Murge, a moderare l'incontro sarà donDirettore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. Interverrà quindi il dott., Procuratore della Repubblica di Trani, che offrirà un contributo autorevole e concreto sulle criticità ambientali che interessano l'area murgiana, anche alla luce delle attività di indagine e di prevenzione portate avanti dalla magistratura. L'appuntamento si inserisce in un cammino di responsabilità condivisa tra istituzioni, Chiesa, associazioni di volontariato e cittadini con l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità ambientale e una maggiore consapevolezza sui temi della protezione del territorio. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.