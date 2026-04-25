Premio “Giuliana Angeleri”, a Trani la XV edizione dedicata all’educazione

Anche quest'anno sarà celebrato martedì 28 aprile alle ore 10,30 l'evento "Premio Giuliana Angeleri"; organizzato dalla Fidapa BPW- sezione di Trani, rappresentata dalla sua presidente Angela Leuzzi, è giunto alla XV edizione.Quest'anno l'evento si svolgerà presso il quarto circolo didattico G. Beltrani di Trani, retto dalla dirigente scolastica prof.ssa Nunzia Porzio che presenzierà all'evento, alla presenza del sindaco di Trani, dell'assessora alle pari opportunità, Lucia De Mari, della presidente della Fidapa, Angela Leuzzi e della coordinatrice Collegio delle Garanti Fidapa, Maria Rosaria Basile; le classi coinvolte sono quarte e quinte della scuola elementare.La Fidapa sezione di Trani è promotrice del "Premio Giuliana Angeleri", un concorso che mira a promuovere il ruolo della donna nel mondo, tematica sempre supportata da Giuliana Angeleri, insegnante e socia Fidapa drammaticamente ed immaturamente scomparsa nel 2004, alla quale il premio è intitolato.L'evento vedrà la premiazione dell'elaborato più significativo e rappresentativo sul tema dell'"Educazione", quale momento di riflessione per favorirla come diritto fondamentale e bene comune.Il suddetto tema è stato declinato per gli alunni della scuola elementare in questi termini: "Educare è prevenire la violenza, le disuguaglianze, le discriminazioni; educare significa prendersi cura delle persone, delle comunità del futuro".Al vincitore sarà donata da parte della Federazione Fidapa sezione di Trani la somma di € 250,00 in buoni libri.Il concorso vede la partecipazione di numerosi alunni (una classe quarta e cinque classi quinte) che si sono impegnati in approfondimenti e riflessioni sul tema dell'educazione, elaborando testi originali e significativi