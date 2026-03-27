FIDAPA Trani,
FIDAPA Trani,
Associazioni

Fidapa Trani, la “Cerimonia delle Candele” illumina l’ingresso di 21 nuove socie

Venerdì 27 marzo a Palazzo Filisio il momento più solenne della sezione presieduta da Angela Leuzzi

Trani - venerdì 27 marzo 2026 9.21
Si terrà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18,30 presso Palazzo Filisio in Trani l'evento della "Cerimonia delle Candele" per la federazione FIDAPA BPW Italy sezione di Trani.

L'evento, organizzato e presieduto dalla Presidente, avv. Angela Leuzzi, e dal suo direttivo, rappresenta il momento più significativo e solenne della vita associativa della sezione, oltre che decretare l'ingresso ufficiale delle nuove socie.

Alla cerimonia parteciperanno le autorià fidapine, quali la Presidente Nazionale, Anna Maria Elvira Musaccio, la Presidente del distretto Sud-Est, Emiliana Trentadue, e la coordinatrice Collegio delle Garanti, Maria Rosaria Basile.

La cerimonia, nata nel 1942 ad opera di Lena Madesin Philips, rappresentava, attraverso le candele accese, i Paesi che in quel momento erano liberi dal conflitto; fiammelle che avevano lo scopo di mantenere viva la luce della speranza per un mondo di pace, libero dagli orrori e dalle violenze della guerra.

Oggi la luce rappresenta il sapere, la solidarietà e l'impegno che ogni donna Fidapa porta con sé e trasmette agli altri; la cerimonia rappresenta il rinnovamento dell'impegno delle donne fidapine nel promuovere i valori che stanno alla base del credo associativo: impegno per il sostegno, incoraggiamento e avanzamento delle donne in tutti gli ambiti professionali, economico, artistico, sociale e familiare, lotta alla violenza di genere, contrasto ad ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne che di fatto ne impediscono la libertà e la piena realizzazione.

Alla cerimonia parteciperanno diverse presidenti delle sezioni Fidapa delle città limitrofe ed anche, attraverso i loro presidenti, le associazioni operanti sul territorio con le quali si sono stabiliti proficui rapporti di collaborazione, quali Rotary Club, Lions Club, Trani Nostra, Ammi provinciale, UGCI, Raggio Verde, Associazione Domenico Sarro, Associazione culturale La Maria del Porto, Italia Nostra, Lilt Bat e Agave.

La sezione di Trani, sotto l'egida della Presidente del nuovo biennio insediatasi nell'ottobre 2026, avv. Angela Leuzzi, formalizza anche l'ingresso solenne di 21 nuove socie, di cui 5 young; tassello importante della vita associativa della sezione, che l'arricchisce ulteriormente di nuove competenze, apportando, unitamente alle socie storiche della sezione, un potenziale di idee ed iniziative dirette alla realizzazione delle finalità della Fidapa.

Allora… siamo pronti a scrivere un'altra pagina della storia della nostra sezione Fidapa BPW sezione di Trani
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Fidapa
Altri contenuti a tema
Atlantide e l’abisso dei sentimenti: a Trani il magistrato Sara Pedone "tende la mano" alle donne contro l'amore malato Eventi e cultura Atlantide e l’abisso dei sentimenti: a Trani il magistrato Sara Pedone "tende la mano" alle donne contro l'amore malato L'autrice: "Ho scritto per intervenire prima di dovermi occupare di queste storie come giudice"
Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo La sezione tranese della FIDAPA si unisce ad altre associazoini ed invita la Città ad una solenne Celebrazione Eucaristica natalizia
Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti Scuola e Lavoro Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti Le studentesse Di Giglio (5A Liceo Classico) e Doka (5D Liceo Economico Sociale) vincitrici della IX edizione
Premio "Mauro De Benedictis": Trani celebra l'eccellenza e investe sul futuro dei giovani Speciale Premio "Mauro De Benedictis": Trani celebra l'eccellenza e investe sul futuro dei giovani Giovedì 23 ottobre al Liceo De Sanctis di Trani la IX edizione del riconoscimento al merito ed al talento degli studenti
Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione Un'onda di solidarietà sul lungomare per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Appuntamento in Piazza Plebiscito alle 8:30
Fidapa Trani, una nuova guida per le donne Fidapa Trani, una nuova guida per le donne L'avvocata Angela Leuzzi succede all'architetta Roberta Ieva. L'assessora De Mari: "Un'associazione con una marcia in più, protagonista da 56 anni"
FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente L'avvocata succede all'architetta Roberta Ieva. La cerimonia del passaggio di consegne si terrà venerdì 3 ottobre in Biblioteca Comunale
Le Regole del Mare, oggi a Trani convegno di Fidapa Le Regole del Mare, oggi a Trani convegno di Fidapa L’iniziativa mira a stimolare il dialogo intergenerazionale su  tematiche fondamentali come legalità, diritti, sostenibilità ambientale
Strada provinciale Trani-Andria: finalmente il ponte a scavalco
27 marzo 2026 Strada provinciale Trani-Andria: finalmente il ponte a scavalco
Fratelli d'Italia: “A Trani ritardi gravi nei cantieri, si rischia di perdere un'occasione storica "
27 marzo 2026 Fratelli d'Italia: “A Trani ritardi gravi nei cantieri, si rischia di perdere un'occasione storica"
Giochi per bambini a rischio: la denuncia dei residenti di Viale De Gemmis a Trani
27 marzo 2026 Giochi per bambini a rischio: la denuncia dei residenti di Viale De Gemmis a Trani
Sicurezza e tecnologia: BLU Vigilanza apre una nuova sede a Trani
27 marzo 2026 Sicurezza e tecnologia: BLU Vigilanza apre una nuova sede a Trani
Il “De Sanctis” di Trani e la 'Notte Nazionale' che celebra la cultura e il valore della scuola
27 marzo 2026 Il “De Sanctis” di Trani e la 'Notte Nazionale' che celebra la cultura e il valore della scuola
Avv. Ninni De Feudis da shock: "Basta promesse, ho già le delibere pronte. Gli altri studiano, io governo dal primo giorno "
27 marzo 2026 Avv. Ninni De Feudis da shock: "Basta promesse, ho già le delibere pronte. Gli altri studiano, io governo dal primo giorno"
Welfare territoriale: al via a Trani e Bisceglie un nuovo percorso partecipato
27 marzo 2026 Welfare territoriale: al via a Trani e Bisceglie un nuovo percorso partecipato
Il PD nazionale invoca le primarie, ma a Trani è no: l'osservazione di Marinaro
27 marzo 2026 Il PD nazionale invoca le primarie, ma a Trani è no: l'osservazione di Marinaro
Servizio civile universale: incontro informativo presso la Biblioteca comunale
27 marzo 2026 Servizio civile universale: incontro informativo presso la Biblioteca comunale
Avviso AMIU S.p.A. Venerdì Santo
27 marzo 2026 Avviso AMIU S.p.A. Venerdì Santo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.