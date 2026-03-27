Fidapa Trani, la “Cerimonia delle Candele” illumina l’ingresso di 21 nuove socie

Si terrà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18,30 presso Palazzo Filisio in Trani l'evento della "Cerimonia delle Candele" per la federazione FIDAPA BPW Italy sezione di Trani.L'evento, organizzato e presieduto dalla Presidente, avv. Angela Leuzzi, e dal suo direttivo, rappresenta il momento più significativo e solenne della vita associativa della sezione, oltre che decretare l'ingresso ufficiale delle nuove socie.Alla cerimonia parteciperanno le autorià fidapine, quali la Presidente Nazionale, Anna Maria Elvira Musaccio, la Presidente del distretto Sud-Est, Emiliana Trentadue, e la coordinatrice Collegio delle Garanti, Maria Rosaria Basile.La cerimonia, nata nel 1942 ad opera di Lena Madesin Philips, rappresentava, attraverso le candele accese, i Paesi che in quel momento erano liberi dal conflitto; fiammelle che avevano lo scopo di mantenere viva la luce della speranza per un mondo di pace, libero dagli orrori e dalle violenze della guerra.Oggi la luce rappresenta il sapere, la solidarietà e l'impegno che ogni donna Fidapa porta con sé e trasmette agli altri; la cerimonia rappresenta il rinnovamento dell'impegno delle donne fidapine nel promuovere i valori che stanno alla base del credo associativo: impegno per il sostegno, incoraggiamento e avanzamento delle donne in tutti gli ambiti professionali, economico, artistico, sociale e familiare, lotta alla violenza di genere, contrasto ad ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne che di fatto ne impediscono la libertà e la piena realizzazione.Alla cerimonia parteciperanno diverse presidenti delle sezioni Fidapa delle città limitrofe ed anche, attraverso i loro presidenti, le associazioni operanti sul territorio con le quali si sono stabiliti proficui rapporti di collaborazione, quali Rotary Club, Lions Club, Trani Nostra, Ammi provinciale, UGCI, Raggio Verde, Associazione Domenico Sarro, Associazione culturale La Maria del Porto, Italia Nostra, Lilt Bat e Agave.La sezione di Trani, sotto l'egida della Presidente del nuovo biennio insediatasi nell'ottobre 2026, avv. Angela Leuzzi, formalizza anche l'ingresso solenne di 21 nuove socie, di cui 5 young; tassello importante della vita associativa della sezione, che l'arricchisce ulteriormente di nuove competenze, apportando, unitamente alle socie storiche della sezione, un potenziale di idee ed iniziative dirette alla realizzazione delle finalità della Fidapa.Allora… siamo pronti a scrivere un'altra pagina della storia della nostra sezione Fidapa BPW sezione di Trani