Scuola e Lavoro
Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti
Le studentesse Di Giglio (5A Liceo Classico) e Doka (5D Liceo Economico Sociale) vincitrici della IX edizione
Trani - venerdì 24 ottobre 2025 7.28
Un' Aula Magna gremita di emozione e riconoscenza ha accolto questa mattina, presso il Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" di Trani, la cerimonia di premiazione della IX edizione del Premio "Mauro de Benedictis", riconoscimento dedicato all'eccellenza e al talento nello studio.
Il premio, istituito nel 2017 dalla famiglia dell'indimenticato imprenditore tranese scomparso nel 2014, rinnova ogni anno un messaggio di fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni. A essere premiate in questa edizione sono state Nicoletta Di Giglio, studentessa della classe 5A del Liceo Classico, e Alesia Doka, della 5D del Liceo Economico Sociale, per il loro impegno, la dedizione e i risultati ottenuti nel percorso scolastico.
Alla cerimonia erano presenti Raffaella Facondi, moglie di Mauro de Benedictis, cofondatrice del premio insieme alle figlie Paola e Francesca, il vicesindaco di Trani Fabrizio Ferrante, l'assessora alla Pubblica Istruzione Lucia De Mari, la presidente della FIDAPA sezione di Trani Angela Leuzzi e, in rappresentanza del Liceo "De Sanctis", Rosanna Di Liddo, collaboratrice del dirigente scolastico.
Visibilmente commossa, Raffaella Facondi, ha spiegato la motivazione che spinge la famiglia a rinnovare questo impegno anno dopo anno: «Prima di tutto il ricordo di mio marito, Mauro, un uomo sensibile, buono, generoso e molto altruista». Oltre al merito puramente scolastico, il premio cerca negli studenti «soprattutto il valore della conoscenza e dello studio, perché è la cosa più importante nella vita». La signora Facondi ha poi concluso ribadendo la sua celebre metafora per i giovani premiati, definendoli «sempre, le "piantine del sapere" da innaffiare». Parole che racchiudono lo spirito di un'iniziativa nata dal cuore e dalla memoria, e che da nove anni continua a sostenere il valore della conoscenza come strumento di crescita personale e collettiva.
«Il territorio offre opportunità e le istituzioni hanno il dovere di creare le condizioni perché i giovani talenti restino e si esprimano qui», ha commentato il vicesindaco Fabrizio Ferrante, sottolineando come premi come questo «forniscano strumenti concreti per valorizzare le capacità e le passioni dei ragazzi». L'assessora Lucia De Mari ha rimarcato il valore simbolico del patrocinio comunale: «Questo premio non è solo un riconoscimento scolastico, ma un modo per guardare al futuro nel segno di un imprenditore illuminato come Mauro de Benedictis».
Per la FIDAPA, da sempre partner dell'iniziativa, la presidente Angela Leuzzi ha ricordato l'importanza di sostenere il talento giovanile: «Da anni affianchiamo la famiglia de Benedictis perché crediamo che premiare merito e impegno sia la strada giusta. Con il progetto "Fidapa Young" lavoriamo per creare reti di donne e giovani professioniste in tutto il mondo».
A chiudere la mattinata, le parole di Rosanna Di Liddo, in rappresentanza del Liceo "De Sanctis": «Per i nostri studenti questo premio ha un grande valore, perché riconosce il merito e l'impegno quotidiano. È un onore per il nostro istituto accogliere ogni anno un'iniziativa che celebra la cultura e la crescita personale». La cerimonia si è conclusa tra gli applausi di docenti, studenti e rappresentanti istituzionali, con l'augurio che il messaggio di Mauro de Benedictis – fiducia, conoscenza, impegno – continui a ispirare le nuove generazioni.
