Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti

Un' Aula Magna gremita di emozione e riconoscenza ha accolto questa mattina, presso ildi Trani, la cerimonia di premiazione della, riconoscimento dedicato all'eccellenza e al talento nello studio.Il premio, istituito nel 2017 dalla famiglia dell'indimenticato imprenditore tranese scomparso nel 2014, rinnova ogni anno un messaggio di fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni. A essere premiate in questa edizione sono statestudentessa della classe 5A del Liceo Classico, e, della 5D del Liceo Economico Sociale, per il loro impegno, la dedizione e i risultati ottenuti nel percorso scolastico.Alla cerimonia erano presentimoglie di Mauro de Benedictis, cofondatrice del premio insieme alle figlie, il vicesindaco di Trani, l'assessora alla Pubblica Istruzione, la presidente della FIDAPA sezione di Tranie, in rappresentanza del Liceo "De Sanctis",, collaboratrice del dirigente scolastico.Visibilmente commossa,ha spiegato la motivazione che spinge la famiglia a rinnovare questo impegno anno dopo anno: «». Oltre al merito puramente scolastico, il premio cerca negli studenti «soprattutto il valore della conoscenza e dello studio, perché è la cosa più importante nella vita». La signora Facondi ha poi concluso ribadendo la sua celebre metafora per i giovani premiati, definendoli «sempre, le "piantine del sapere" da innaffiare». Parole che racchiudono lo spirito di un'iniziativa nata dal cuore e dalla memoria, e che da nove anni continua a sostenere il valore della conoscenza come strumento di crescita personale e collettiva.«Il territorio offre opportunità e le istituzioni hanno il dovere di creare le condizioni perché i giovani talenti restino e si esprimano qui», ha commentato il vicesindaco F, sottolineando come premi come questo «forniscano strumenti concreti per valorizzare le capacità e le passioni dei ragazzi». L'assessoraha rimarcato il valore simbolico del patrocinio comunale: «Questo premio non è solo un riconoscimento scolastico, ma un modo per guardare al futuro nel segno di un imprenditore illuminato come Mauro de Benedictis».Per la, da sempre partner dell'iniziativa, la presidenteha ricordato l'importanza di sostenere il talento giovanile: «Da anni affianchiamo la famiglia de Benedictis perché crediamo che premiare merito e impegno sia la strada giusta. Con il progetto "Fidapa Young" lavoriamo per creare reti di donne e giovani professioniste in tutto il mondo».A chiudere la mattinata, le parole diin rappresentanza del Liceo "De Sanctis": «Per i nostri studenti questo premio ha un grande valore, perché riconosce il merito e l'impegno quotidiano. È un onore per il nostro istituto accogliere ogni anno un'iniziativa che celebra la cultura e la crescita personale». La cerimonia si è conclusa tra gli applausi di docenti, studenti e rappresentanti istituzionali, con l'augurio che il messaggio di Mauro de Benedictis – fiducia, conoscenza, impegno – continui a ispirare le nuove generazioni.