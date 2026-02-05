Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa

Struttura dei piani di studio ;

Orientarsi nel labirinto burocratico e formativo dell'università non è mai semplice, ma per gli studenti della strada verso il post-diploma si fa più chiara. Nell'ambito della settimana dello studente, le classihanno avviato ieri, 4 febbraio, un'intensa tre giorni dedicata all'orientamento universitario presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio".Sotto la guida dida sempre punto di riferimento del Comune di Trani, le studentesse e gli studenti stanno approfondendo la conoscenza di una risorsa fondamentale del territorio: lo. Non si tratta di una semplice presentazione dei corsi, ma di un supporto tecnico e informativo a tutto tondo.Lo sportello, attivo ogni mattina, funge da vera e propria. In queste ore di consulenza, i ragazzi ricevono indicazioni dettagliate su:In un momento di transizione delicato come quello che precede la maturità, l'iniziativa si rivela cruciale. Lo sportello rappresenta un punto di riferimento qualificato e affidabile, pensato per abbattere le barriere tra gli studenti e la complessa macchina organizzativa della vita accademica.L'obiettivo dichiarato è permettere ai giovani di affrontare la scelta universitaria con maggiore serenità, trasformando i dubbi organizzativi in decisioni consapevoli. Sapere "come fare" è il primo passo per concentrarsi esclusivamente sul "cosa studiare", garantendo una preparazione solida anche sugli aspetti pratici che, spesso, spaventano chi si approccia per la prima volta al mondo UniBa. Grazie a questa sinergia tra istituzione scolastica, Università di Bari e Biblioteca Comunale, la città di Trani conferma la sua attenzione verso le nuove generazioni, fornendo loro gli strumenti necessari per tracciare con successo la propria rotta verso il futuro.