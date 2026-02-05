Università di Bari
Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa

Orientamento universitario alla Biblioteca Bovio: una tre giorni per guidare i diplomandi tra piani di studio, Erasmus e adempimenti burocratici

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 7.57
Orientarsi nel labirinto burocratico e formativo dell'università non è mai semplice, ma per gli studenti del Liceo "F. De Sanctis" la strada verso il post-diploma si fa più chiara. Nell'ambito della settimana dello studente, le classi 5AC, 5CLES, 5DLES e 3BC hanno avviato ieri, 4 febbraio, un'intensa tre giorni dedicata all'orientamento universitario presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio".

Un ponte tra scuola e università - Sotto la guida di Graziano Forlè, da sempre punto di riferimento del Comune di Trani, le studentesse e gli studenti stanno approfondendo la conoscenza di una risorsa fondamentale del territorio: lo sportello remoto dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Non si tratta di una semplice presentazione dei corsi, ma di un supporto tecnico e informativo a tutto tondo.

Lo sportello, attivo ogni mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00, funge da vera e propria bussola operativa. In queste ore di consulenza, i ragazzi ricevono indicazioni dettagliate su:
  • Struttura dei piani di studio;
  • Gestione delle pratiche amministrative e delle scadenze;
  • Calcolo delle tasse universitarie;
  • Accesso ai programmi di mobilità internazionale come l'Erasmus.
L'importanza di un orientamento consapevole - In un momento di transizione delicato come quello che precede la maturità, l'iniziativa si rivela cruciale. Lo sportello rappresenta un punto di riferimento qualificato e affidabile, pensato per abbattere le barriere tra gli studenti e la complessa macchina organizzativa della vita accademica.

L'obiettivo dichiarato è permettere ai giovani di affrontare la scelta universitaria con maggiore serenità, trasformando i dubbi organizzativi in decisioni consapevoli. Sapere "come fare" è il primo passo per concentrarsi esclusivamente sul "cosa studiare", garantendo una preparazione solida anche sugli aspetti pratici che, spesso, spaventano chi si approccia per la prima volta al mondo UniBa. Grazie a questa sinergia tra istituzione scolastica, Università di Bari e Biblioteca Comunale, la città di Trani conferma la sua attenzione verso le nuove generazioni, fornendo loro gli strumenti necessari per tracciare con successo la propria rotta verso il futuro.
