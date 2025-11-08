Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura

La Biblioteca scolastica del Liceo "Francesco De Sanctis" di Trani è risultata prima in Italia nel bando del Ministero della Cultura – Fondo per la promozione della lettura, ottenendo il finanziamento massimo previsto.



Un primato che riconosce la qualità del lavoro svolto dalla scuola nella diffusione della cultura del libro e nella valorizzazione della lettura come strumento di cittadinanza attiva.



"La nostra biblioteca è un luogo vivo, di incontro e di riflessione: promuovere la cultura significa formare cittadini consapevoli" – sottolinea il Dirigente Scolastico, prof. Nicola Valente – "Siamo fieri che, anche a livello nazionale, ci sia stato riconosciuto".



Con il sostegno del MIC, la Biblioteca inaugura ora "Pasolini, l'eretico necessario", progetto che da novembre 2025 a gennaio 2026 proporrà a studenti e docenti un percorso di incontri, visioni e laboratori dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla morte del poeta.



Un'occasione per avvicinare i giovani a un autore sempre attuale, capace di parlare di libertà, cultura e responsabilità civile. Tre i moduli tematici previsti: Pasolini, i giovani e la cultura, I linguaggi visivi di Pasolini e Pasolini e la classicità, con una lectio finalis affidata alla prof.ssa Lea Durante dell'Università di Bari "Aldo Moro".



L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione della lettura e di apertura della scuola al territorio, in linea con le finalità del Fondo del Ministero della Cultura.