Gli studenti del liceo F. De Sanctis di Trani a lezione di sicurezza sul lavoro

Nel 2023 in Italia, secondo i dati Inail, le denunce di infortunio sul lavoro sono state oltre 585 mila (585.356), di cui più di mille (1.041) con esito mortale, con una media nazionale di 35 decessi ogni milione di occupati. La Puglia si attesta al 4° posto per incidenza di infortuni mortali (48,9%), con 62 casi registrati su 1,27 milioni di occupati nel 2023.In questo contesto tutt'altro che rassicurante - e con la convinzione che l'informazione e la sensibilizzazione debbano partire dai banchi di scuola - Base Protection, azienda con sede a Barletta (BT) leader nella produzione di calzature antinfortunistiche, insieme a Zani Work, realtà di Cesena (FC) specializzata in abbigliamento tecnico, antinfortunistica e saldatura, promuove questa settimana una serie di incontri nelle scuole superiori di Barletta e Trani per approfondire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa, promossa da Zani Work e partita nei mesi scorsi con un tour nelle scuole della Romagna, si inserisce all'interno dei PCTO - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) - sostenuti dal Miur.Ieri il progetto ha fatto tappa a Trani, al Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane Francesco De Sanctis, sede centrale e succursale.Durante la mattinata Cristina Zani, titolare di Zani Work, insieme ad alcuni rappresentanti di Base Protection ha incontrato alcune classi delle due sedi del liceo per affrontare il tema della prevenzione degli incidenti e degli infortuni nei contesti lavorativi, partendo dalla conoscenza e dal corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Dopo una panoramica sui dati nazionali e locali, agli studenti è stato distribuito un questionario per valutare il loro livello di consapevolezza in materia di sicurezza."Gli studenti di oggi saranno i lavoratori e la classe dirigente di domani - dichiara Cristina Zani, titolare di Zani Work -: per questo riteniamo fondamentale promuovere già a scuola una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, tema di cruciale importanza per la tutela della salute e della vita"."Siamo davvero contenti di poter aderire a questo progetto di informazione e divulgazione sulla sicurezza sul lavoro, di farlo all'interno delle scuole, coinvolgendo ragazze e ragazzi del nostro territorio che stanno per affacciarsi sul mondo del lavoro - aggiunge Daniela Stolfi, general manager di Base Protection -. Per garantire una sicurezza sempre più diffusa è necessaria maggiore cultura e informazione. Base Protection, attraverso diversi canali di comunicazione, è da sempre impegnata in questa mission: proporre dispositivi di sicurezza sempre più comodi e innovativi, incentivando un utilizzo responsabile a tutela della propria salute". Uno spot sulla sicurezza e un vodcast sulle eccellenze del mercato dei DPINel corso dell'incontro è stato proiettato anche lo spot della campagna "Siamo Tutti Zani e Salvi", realizzata da Zani Work nel 2023 per promuovere una cultura della sicurezza a 360 gradi, dalle normative alla scelta e utilizzo dell'abbigliamento tecnico e dei DPI. La campagna, diffusa sui canali digitali, vede protagonisti sei atleti romagnoli che raccontano come anche nello sport sia fondamentale proteggersi dai rischi, indossando i dispositivi adeguati.Agli studenti sono state inoltre presentate alcune clip del video podcast "Nel Cuore della Sicurezza", che racconta le aziende italiane che guidano il mercato dei DPI promuovendone innovazione e sostenibilità. Tra queste, proprio Base Protection, storica partner e fornitore di Zani Work, che sviluppa calzature di ultima generazione e sicure per ogni contesto lavorativo, come è raccontato nella puntata dedicata del vodcast realizzato da Zani Work.In chiusura, i ragazzi sono stati coinvolti in un'attività laboratoriale: suddivisi in gruppi, usando le informazioni apprese durante la mattinata hanno ideato una campagna di comunicazione per sensibilizzare i propri coetanei sull'importanza della prevenzione e dell'uso corretto dei DPI. "L'idea più efficace sarà la base per la realizzazione del nostro nuovo spot sulla sicurezza sul lavoro, che gireremo nel corso dell'anno e presenteremo in un grande evento insieme agli studenti", annuncia in conclusione Cristina Zani, titolare di Zani Work.