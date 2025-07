Trani, maturità ed il triangolo delle eccellenze dei Licei e dell'ITES

Liceo Scientifico "V. Vecchi", Carlo Bartucci (Classe: 5^B), Oriana Francesca Caffarella (Classe: 5^D), Valeria De Vito (Classe: 5^A), Carlo Dieta (Classe: 5^D), Edoardo Di Nunzio (Classe: 5^B), Sarh Di Perna (Classe: 5^D), Mattia Franco (Classe: 5^A), Francesca Liseno (Classe: 5^B), Daniele Melillo (Classe: 5^A), Giulia Pinto (Classe: 5^B), Iacopo Tarantino (Classe: 5^C);

ITES "A. Moro", dall'indirizzo Tecnico Economico, in particolare dalla Classe 5^ C (Sistemi Informativi Aziendali), il nome è quello di: Stefano Lomolino; invece per la Classe 5^ E (Relazioni Internazionali per il Marketing) i nomi sono quelli di: Gabriele De Lucia e Antonio Ferri. Per l'indirizzo professionale alberghiero a prendere la lode è stata Liso Giusy della Classe 5^ E (Pasticceria);

Liceo "De Sanctis" a prendere la lode sono stati: 5 alunni per l'indirizzo Classico, 3 alunni per l'indirizzo Linguistico e 3 studenti per l'indirizzo di scienze umane e sempre 3 per quello economico.

Un altro anno scolastico è volto, lo scorso mese, alla sua conclusione. Mare, svago, amici e reset mentale, queste le parole d'ordine per molti studenti, parole d'ordine che solo negli ultimissimi giorni sono state abbracciate anche da tutti i maturandi tranesi ed italiani che hanno concluso la "grande prova del fuoco" della maturità. Anche quest'anno tra le varie scuole superiori locali, in particole il triangolo, hanno registrato lodi degne di nota, capaci di rimarcare la capacità dei vari istituti di "saper fare scuola".A sottolineare con precisone l'importanza della cultura e dell'istruzione, nonché della scuola come istituzione, le parole dell'assessora«Sono momenti di gioia sincera per tutte le ragazze e i ragazzi che nei nostri istituti superiori hanno affrontato e superato con successo l'esame di maturità a conclusione di un percorso importante, ricco di sfide, impegno e crescita. Oggi raccolgono con merito e soddisfazione i frutti del loro studio. Molti saranno i ragazzi che, dopo il diploma, si affacceranno con coraggio e speranza a un nuovo tratto di strada a nuove esperienze di vita: universitarie, lavorative o di altro genere, sappiano che la Città di Trani è orgogliosa di Voi, del vostro impegno e della vostra energia, insieme a quella degli insegnanti che quotidianamente hanno tracciato questo percorso, e delle famiglie che hanno accompagnato e condiviso. Una tappa importante sulla strada della vita».Fanno eco alle parole dell'assessora quelle dei dirigenti scolastici delle tre scuole: «Si tratta sicuramente di un rito di passaggio: dall'adolescenza all'età adulta. Una fase " liminale" come la definiscono gli antropologi: una sorta di " terra di mezzo". Grandi emozioni e grandi paure. Non è un caso che i giovani celebrino il momento con una ricchissima, vivacissima e straordinaria ritualità» ci dice la prof.ssa, Dirigente del Liceo "Valdemaro Vecchi" di Trani.«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati complessivi conseguiti dai nostri studenti all'Esame di Stato appena concluso - ci ha dichiarato il prof.Dirigente del Liceo "Francesco De Sanctis di Trani"- Nella maggior parte dei casi, gli esiti hanno pienamente rispecchiato l'impegno, la serietà e la dedizione che le studentesse e gli studenti hanno dimostrato nel corso dell'ultimo triennio. Desidero sottolineare come per molti di loro questo esame abbia rappresentato la prima vera esperienza di verifica conclusiva del percorso scolastico, poiché il termine del primo ciclo di istruzione era stato profondamente condizionato dall'emergenza pandemica. Si è trattato dunque di una sfida nuova, affrontata con maturità e senso di responsabilità. Accanto alle eccellenze, che giustamente meritano un plauso particolare, tengo a lodare sinceramente l'impegno di tutti i nostri ragazzi e ragazze, che si sono messi in gioco con coraggio e determinazione, vivendo la presenza dei commissari esterni come un'opportunità di crescita e come un banco di prova per misurarsi e migliorarsi. Un pensiero speciale va anche a coloro che, pur avendo studiato e affrontato con serietà questo percorso, non sono riusciti a conseguire il risultato che si aspettavano: la vita è fatta di desideri, di sogni, di ostacoli e di salite. Ma voi possedete uno dei doni più grandi: la vostra giovinezza, che significa forza, audacia, intelligenza e prospettiva. Avete tutto il tempo davanti a voi per costruire il vostro valore e per realizzare i vostri sogni. A ciascuno di voi rivolgo il mio augurio più sincero per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.»«Si sono conclusi da alcuni gironi gli esami di Stato all'I.I.S.S. "Aldo Moro" di Trani e, come dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale "Aldo Moro" di Trani - ha detto il prof.- sono molto soddisfatto degli esiti conseguiti dagli studenti dei corsi diumi e del corso serale di Istruzione degli Adulti. I risultati ottenuti evidenziano il proficuo lavoro svolto nella scuola: il mio ringraziamento va sia alle studentesse e agli studenti che hanno mostrato impegno, passione e dedizione allo studio, sia ai docenti che hanno saputo orientare e guidare i ragazzi nella crescita culturale, facendo emergere le potenzialità di ognuno di loro. Diversi sono stati quest'anno i candidati che si sono diplomati con il punteggio massimo di 100/100 e quattro studenti, tre dell'indirizzo tecnico-economico ed una dell'indirizzo professionale alberghiero, hanno ottenuto anche la lode. A tutti i diplomati del Moro faccio i miei complimenti per il traguardo raggiunto che apre le porte a nuove opportunità nel mondo del lavoro e delle professioni e negli studi universitari»Qui il dettaglio degli studenti che hanno conseguito la votazione d100 con lode per l'A.S 2024/2025:Come ogni anno la maturità porta con se le storie scolastiche di tanti studenti, tra chi di questi 5 anni avrà ricordi idilliaci, di amicizie e amori, a chi, purtroppo, potrebbe non averne un ricordo altrettanto fiabesco, vedendo la "grande fine" come una liberazione, ed è giusto ricordarlo, poiché l'ambiente scolastico e le relazioni interpersonali non sono facili né argomenti scontati come si pensa e magari meriterebbero un'attenzione in più su certe dinamiche che potrebbero ledere le ragazze ed i ragazzi. E poi, se l'abito non fa il monaco, il "voto finale" non fa certo la carriera di una persona né la persona stessa.