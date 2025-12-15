La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” - Trani. <span>Foto credits</span>
La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” - Trani. Foto credits
Scuola e Lavoro

La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Trani riceve un nuovo riconoscimento dal Ministero della Cultura

L’istituto tranese tra i beneficiari del Fondo per l’editoria 2025

Trani - lunedì 15 dicembre 2025 14.52
La Biblioteca del Liceo Statale "Francesco De Sanctis" di Trani riceve un nuovo riconoscimento nell'ambito delle politiche nazionali di sostegno alla lettura: il Ministero della Cultura ha infatti inserito anche l'istituto tranese tra i beneficiari del Fondo per l'editoria 2025, destinato all'ampliamento delle raccolte librarie delle biblioteche. Il contributo assegnato, pari a 12.669,58 euro, sarà impiegato esclusivamente per l'acquisto di libri. L'inserimento della Biblioteca scolastica del De Sanctis nella graduatoria del MIC premia la scelta della scuola di investire sulla biblioteca non come semplice servizio di supporto alla didattica, ma come spazio identitario, capace di dialogare con la città e con le altre istituzioni culturali del territorio.

Hanno ricevuto il finanziamento anche la Biblioteca Diocesana "Arcivescovo Giovanni", la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" e la Biblioteca Sant'Annibale Maria Di Francia, confermando la presenza, a Trani, di un sistema bibliotecario articolato che merita attenzione e investimenti. L'inclusione della biblioteca del De Sanctis in questo quadro rafforza la visione di una scuola parte integrante del tessuto culturale cittadino.

«Consideriamo la Biblioteca uno dei cuori pulsanti della scuola – dichiara il dirigente scolastico, prof. Nicola Valente Da tempo stiamo lavorando per farne emergere tutte le potenzialità. Il sostegno del Ministero della Cultura ci permette di dare continuità e di rafforzare questo percorso, che riteniamo fondamentale» La valorizzazione della Biblioteca si colloca in una visione più ampia: il liceo De Sanctis intende promuovere la costruzione di un ecosistema culturale cittadino dinamico e collaborativo, aprendo la scuola a possibili sinergie con le realtà del territorio che riconoscono nella cultura un investimento strategico.
  • Liceo De Sanctis
Altri contenuti a tema
Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura Finanziamento massimo ottenuto per il progetto “Pasolini, l’eretico necessario”
Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti Premio “Mauro de Benedictis”, al Liceo “De Sanctis” celebrati talento e impegno degli studenti Le studentesse Di Giglio (5A Liceo Classico) e Doka (5D Liceo Economico Sociale) vincitrici della IX edizione
Trani, la maturità ed il triangolo delle eccellenze dei Licei e dell'ITES: ecco chi sono Trani, la maturità ed il triangolo delle eccellenze dei Licei e dell'ITES: ecco chi sono L'assessora Lucia De Mari: «Alunni e alunne raccolgono con merito e soddisfazione i frutti del loro studio, tappa importante sulla strada della vita»
Liceo De Sanctis, cinque studenti conseguono la certificazione di latino Liceo De Sanctis, cinque studenti conseguono la certificazione di latino L'Istituto si conferma polo d'eccellenza nello studio delle materie classiche
Gli studenti del liceo F. De Sanctis di Trani a lezione di sicurezza sul lavoro Gli studenti del liceo F. De Sanctis di Trani a lezione di sicurezza sul lavoro Un progetto didattico nell’ambito dei percorsi PCTO promossi dal Miur
Al "De Sanctis" di Trani la "Notte Nazionale del Liceo Classico": necessaria la connessione umanistica Eventi e cultura Al "De Sanctis" di Trani la "Notte Nazionale del Liceo Classico": necessaria la connessione umanistica Successo per la XI edizione, protagonisti l'entusiasmo dei ragazzi e la loro voglia di un futuro che guardi al mondo classico
Il "De Sanctis" di Trani partecipa alla XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico Attualità Il "De Sanctis" di Trani partecipa alla XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico Gli studenti del Liceo saranno protagonisti di performance ispirate alla cultura latina e greca. Ospite d'eccellenza del Liceo "De Sanctis"  Elisa Barucchieri
Liceo linguistico De Sanctis, un ponte tra culture nella città di Trani Liceo linguistico De Sanctis, un ponte tra culture nella città di Trani Avviato un percorso educativo per favorire gli scambi interculturali tra studenti
Rischio smembramento per il Tribunale di Trani: La proposta di Sen. Damiani (FI) e De Santis (PD) suscita perplessità
15 dicembre 2025 Rischio smembramento per il Tribunale di Trani: La proposta di Sen. Damiani (FI) e De Santis (PD) suscita perplessità
È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra»
15 dicembre 2025 È un Trani invincibile, Moscelli: «Sofferenza, spirito e cuore. Fiero di allenare questa squadra»
"U testament' di zia Ratina ", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani
15 dicembre 2025 "U testament' di zia Ratina", commedia in vernacolo il 19 e 20 dicembre a Trani
Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»
15 dicembre 2025 Eventi natalizi, Fratelli d’Italia Trani attacca: «Senza visione, solo improvvisazione»
"Associazione Orizzonti ", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
15 dicembre 2025 "Associazione Orizzonti", riconoscimento al Dott. Guarriello per l'Impegno Sociale
Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
15 dicembre 2025 Continua la kermesse musicale del Festival delle Bande a Trani
La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
15 dicembre 2025 La Magia del Natale in scena alla Biblioteca Bovio di Trani
Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
14 dicembre 2025 Cuore e grinta, la Soccer Trani espugna anche Lucera: al ‘Comunale’ termina 0-1
Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
14 dicembre 2025 Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta
Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
14 dicembre 2025 Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.