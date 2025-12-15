La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Trani riceve un nuovo riconoscimento dal Ministero della Cultura

Ladi Trani riceve un nuovo riconoscimento nell'ambito delle politiche nazionali di sostegno alla lettura: il Ministero della Cultura ha infatti inserito anche l'istituto tranese tra i beneficiari del, destinato all'ampliamento delle raccolte librarie delle biblioteche. Il contributo assegnato, pari a, sarà impiegato esclusivamente per l'acquisto di libri. L'inserimento della Biblioteca scolastica del De Sanctis nella graduatoria del MIC premia la scelta della scuola di investire sulla biblioteca non come semplice servizio di supporto alla didattica, ma come, capace di dialogare con la città e con le altre istituzioni culturali del territorio.Hanno ricevuto il finanziamento anche la Biblioteca Diocesana "Arcivescovo Giovanni", la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" e la Biblioteca Sant'Annibale Maria Di Francia, confermando la presenza, a Trani, di un sistema bibliotecario articolato che merita attenzione e investimenti. L'inclusione della biblioteca del De Sanctis in questo quadro rafforza la visione di una scuola«Consideriamo la Biblioteca uno dei cuori pulsanti della scuola – dichiara il– Da tempo stiamo lavorando per farne emergere tutte le potenzialità. Il sostegno del Ministero della Cultura ci permette di dare continuità e di rafforzare questo percorso, che riteniamo fondamentale» La valorizzazione della Biblioteca si colloca in una visione più ampia: il liceo De Sanctis intende promuovere la costruzione di un, aprendo la scuola a possibili sinergie con le realtà del territorio che riconoscono nella cultura un investimento strategico.