Scuola e Lavoro
La Biblioteca del Liceo Statale “Francesco De Sanctis” di Trani riceve un nuovo riconoscimento dal Ministero della Cultura
L’istituto tranese tra i beneficiari del Fondo per l’editoria 2025
Trani - lunedì 15 dicembre 2025 14.52
La Biblioteca del Liceo Statale "Francesco De Sanctis" di Trani riceve un nuovo riconoscimento nell'ambito delle politiche nazionali di sostegno alla lettura: il Ministero della Cultura ha infatti inserito anche l'istituto tranese tra i beneficiari del Fondo per l'editoria 2025, destinato all'ampliamento delle raccolte librarie delle biblioteche. Il contributo assegnato, pari a 12.669,58 euro, sarà impiegato esclusivamente per l'acquisto di libri. L'inserimento della Biblioteca scolastica del De Sanctis nella graduatoria del MIC premia la scelta della scuola di investire sulla biblioteca non come semplice servizio di supporto alla didattica, ma come spazio identitario, capace di dialogare con la città e con le altre istituzioni culturali del territorio.
Hanno ricevuto il finanziamento anche la Biblioteca Diocesana "Arcivescovo Giovanni", la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" e la Biblioteca Sant'Annibale Maria Di Francia, confermando la presenza, a Trani, di un sistema bibliotecario articolato che merita attenzione e investimenti. L'inclusione della biblioteca del De Sanctis in questo quadro rafforza la visione di una scuola parte integrante del tessuto culturale cittadino.
«Consideriamo la Biblioteca uno dei cuori pulsanti della scuola – dichiara il dirigente scolastico, prof. Nicola Valente – Da tempo stiamo lavorando per farne emergere tutte le potenzialità. Il sostegno del Ministero della Cultura ci permette di dare continuità e di rafforzare questo percorso, che riteniamo fondamentale» La valorizzazione della Biblioteca si colloca in una visione più ampia: il liceo De Sanctis intende promuovere la costruzione di un ecosistema culturale cittadino dinamico e collaborativo, aprendo la scuola a possibili sinergie con le realtà del territorio che riconoscono nella cultura un investimento strategico.
