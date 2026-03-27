Liceo classico
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Eventi e cultura

Il “De Sanctis” di Trani e la 'Notte Nazionale' che celebra la cultura e il valore della scuola

Stasera gli studenti del Liceo, dalle ore 18:00, saranno protagonisti di un evento che unisce tradizione e contemporaneità nel segno dell’humanitas

Trani - venerdì 27 marzo 2026
In un tempo in cui il valore della cultura e della formazione rischia spesso di essere dato per scontato, iniziative come la Notte Nazionale del Liceo Classico assumono un significato ancora più profondo. Non si tratta soltanto di un evento scolastico, ma di un vero e proprio momento di condivisione collettiva che restituisce centralità alla scuola come luogo vivo, creativo e partecipato.

Anche quest'anno il Liceo Classico De Sanctis di Trani partecipa alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L'evento, nato da un'idea del prof. Rocco Schembra, ricercatore di Filologia Classica dell'Università di Torino, e sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, quest'anno si celebrerà venerdì 27 marzo 2026, a partire dalle ore 18:00, in quasi 350 licei classici e 30 licei stranieri.

Il tema scelto per quest'anno è "Homo sum…", un invito a riflettere sul significato dell'humanitas nel mondo contemporaneo. A questo tema si ispireranno le attività e le performance preparate dagli studenti dei Licei partecipanti finalizzate alla celebrazione del valore formativo della cultura classica. Ospite della serata sarà il pianista Mirko Signorile che dialogherà con gli studenti e con la prof.ssa R. Piccarreta. La Notte Nazionale del liceo Classico rappresenta molto di più di un semplice evento celebrativo: è un'esperienza educativa che propone un modo diverso di vivere la scuola, valorizzando partecipazione, creatività e collaborazione.
La locandina dell'evento realizzata dalla prof.ssa Valeria Sanfilippo del Liceo Spedalieri di Catania, interpreta il tema di quest'anno per la XI edizione della NNLC attraverso una sintesi visiva che rappresenta il viaggio umano per mare. Una grande figura femminile, l'anima del Mare Nostrum, domina la composizione, arricchita da altri elementi narrativi, formali e simbolici che evocano la complessità del rapporto tra l'uomo e il Mediterraneo, in un'idea di connessione e separazione, speranza e tragedia, sfide avventurose e possibilità di salvezza.
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La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme ,in una Italia, e non solo, finalmente unita nell'ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.

È proprio attraverso esperienze come questa che si riscopre la forza della cultura classica, capace ancora oggi di parlare al presente, di interrogare le coscienze e di costruire ponti tra generazioni. La scuola, in questo contesto, diventa laboratorio di idee, spazio di espressione e comunità attiva, in cui studenti e docenti collaborano per dare forma a un sapere che non è solo studio, ma anche emozione, identità e appartenenza.
La Notte Nazionale del Liceo Classico rappresenta dunque un'occasione preziosa per mostrare il volto più autentico e dinamico dell'istruzione: quello che educa al pensiero critico, alla bellezza e alla consapevolezza delle proprie radici.
tl@
Liceo Classico “De Sanctis” di Trani, la Notte Nazionale celebra la cultura e il valore della scuola
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