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Scuola e Lavoro

“Oltre il silenzio”: il Liceo 'F. De Sanctis' di Trani in prima linea contro il bullismo

Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 9.30 al Polo Museale di Trani

Trani - mercoledì 25 marzo 2026 7.24
Sarà il Liceo "F. De Sanctis" di Trani a farsi promotore di un messaggio forte e necessario: il contrasto al bullismo parte dalla scuola. Venerdì 27 marzo 2026, alle ore 9.30, le classi prime di tutti gli indirizzi si ritroveranno presso il Polo Museale di Trani per l'evento "Oltre il silenzio: voci contro il bullismo", un momento di confronto, riflessione e consapevolezza rivolto alle nuove generazioni.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale che proprio l'ambiente scolastico diventi il primo luogo di ascolto, prevenzione e crescita civile. È tra i banchi che si formano coscienze, si costruiscono relazioni e si può davvero incidere su fenomeni complessi come il bullismo, rompendo il muro dell'indifferenza e del silenzio.

L'incontro nasce anche per sostenere attivamente la proposta di legge in memoria di Leonardo Calcina, giovane vittima di bullismo, con l'obiettivo di dare voce a chi troppo spesso resta invisibile. La mattinata sarà scandita da interventi istituzionali e momenti di approfondimento: porteranno i loro saluti il dott. Graziano Urbano (Museo Diocesano), il Questore BAT dott. Alfredo Fabbrocini e il dirigente scolastico dott. Nicola Valente. Seguiranno contributi qualificati con l'avv. Pia Perrici, promotrice della proposta di legge, insieme alle avvocate Alessandra Inchingolo e Roberta Schiralli e al vice ispettore Gaetano Corvasce, che offriranno strumenti concreti per comprendere e contrastare il fenomeno.

Spazio anche al linguaggio del cinema, con la proiezione del corto "La voce e il volto" e la partecipazione del regista Gabriele Ogiva, per stimolare un dialogo diretto e coinvolgente con gli studenti. L'evento è reso possibile anche grazie al sostegno della Fondazione SECA e del Cav. Natale Pagano, che ospiteranno l'iniziativa nella suggestiva cornice del Polo Museale.

Un appuntamento che ribadisce un principio semplice ma fondamentale: la scuola non è solo luogo di studio, ma comunità viva, capace di educare al rispetto, all'empatia e al coraggio di non voltarsi dall'altra parte.
Oltre il silenzio”: il Liceo 'F. De Sanctis' di Trani a in prima linea contro il bullismo
Oltre il silenzio”: il Liceo 'F. De Sanctis' di Trani a in prima linea contro il bullismo
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