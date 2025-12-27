Questura BAT. il bilancio dela attività del 2025. <span>Foto credits</span>
Attualità

Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo"

Il Questore Alfredo Fabbrocini ha incontrato la stampa per illustrare i risultati operativi.

Trani - sabato 27 dicembre 2025 14.05
Si è svolto questa mattina, puntuale alle ore 11:00 presso la sede della Questura, l'atteso appuntamento di fine anno dedicato al bilancio delle attività condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Una conferenza stampa che non si è limitata alla semplice esposizione di dati, ma ha voluto rappresentare un momento di trasparenza e confronto aperto con gli organi di informazione.

A tirare le somme di dodici mesi di lavoro intenso è stato il Questore della provincia BAT, Dott. Alfredo Fabbrocini. Nel corso del suo intervento, il Questore ha illustrato nel dettaglio i principali risultati conseguiti da tutti gli Uffici e dalle diverse Specialità della Polizia, sottolineando come l'azione delle forze dell'ordine si sia sviluppata lungo direttrici precise: la prevenzione dei reati, il controllo capillare del territorio e il contrasto fermo alla criminalità, senza mai tralasciare la delicata gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un passaggio fondamentale della relazione è stato dedicato al metodo di lavoro, caratterizzato da una forte attenzione alle attività di prossimità. L'obiettivo perseguito nell'anno appena trascorso è stato quello di rafforzare il dialogo con le istituzioni locali e di affrontare le criticità sociali e urbane non solo con strumenti repressivi, ma attraverso una presenza costante e vicina ai bisogni della comunità.

L'incontro odierno ha confermato la volontà della Polizia di Stato di operare con "professionalità, equilibrio e senso di responsabilità", mantenendo saldi i valori di legalità che sono alla base del rapporto con la cittadinanza. In chiusura, il Questore Fabbrocini ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale in divisa per l'abnegazione e il lavoro svolto, estendendo la gratitudine anche alla cittadinanza per la collaborazione e la fiducia dimostrate. L'auspicio, condiviso con i presenti, è quello di un nuovo anno che possa essere improntato alla serenità e a una sicurezza sempre più partecipata, frutto di una proficua sinergia tra istituzioni e cittadini.
  • In allegato i dati riepilogativi di tutta l'attività della Questura Provinciale Barletta Andria Trani relativa al periodo dal 01 gennaio al 15 dicembre 2025 ©TL@
Questura Bat i dati riepilogativi del 2025Documento PDF
  • questura Bat
