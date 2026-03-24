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La Polizia di Stato potenzia i Commissariati di Pubblica Sicurezza, c'è anche Trani

Oltre la ns. città ci sono Barletta, Canosa di Puglia, gli uffici della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria con 49 nuovi operatori

Trani - martedì 24 marzo 2026 11.05
La Polizia di Stato della BAT accoglie quarantanove nuovi operatori, destinati a rafforzare l'organico dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, nonché la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria. Si tratta di un importante incremento di personale disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che va a potenziare in maniera significativa il presidio del territorio. I nuovi arrivati giungono nella BAT portando con sé un bagaglio di esperienze maturate in contesti professionali differenti in varie regioni d'Italia. Bagaglio che sarà messo immediatamente al servizio della collettività per intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Il Questore della Provincia BAT, Dott. Alfredo Fabbrocini, ha voluto accogliere personalmente i nuovi poliziotti e ha rivolto a ciascuno di loro un augurio di buon lavoro, esprimendo l'auspicio che questa nuova esperienza sia fonte di gratificazione professionale e occasione di crescita personale.Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza provinciale si estende anche alle dotazioni materiali. A supporto delle crescenti attività operative, a partire dal gennaio 2024, la Questura ha ricevuto una dotazione di nuovi automezzi che hanno sensibilmente rinnovato il parco veicoli in uso ai reparti. La nuova fornitura comprende, infatti, undici autovetture specializzate per il controllo del territorio, nove vetture con colori di serie, quattro autovetture non specializzate con colori d'istituto, un furgone e una vettura dedicata agli accompagnamenti presso i Centri per i Rimpatri. L'arrivo dei nuovi agenti, unito al potenziamento dei mezzi, consentirà di consolidare ulteriormente la presenza sul territorio, garantendo una maggiore capillarità nelle attività di prevenzione e una risposta ancora più tempestiva alle richieste di sicurezza dei cittadini.
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