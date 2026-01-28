Questura Bat
Questura Bat, quattro nuovi Vice Ispettori promossi e in partenza per le nuove sedi

Nicola Leone, Paolo Altieri, Salvatore Paparella e Marco Mastrorilli hanno concluso con esito positivo il 19° Corso di formazione

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 11.34
La Questura di Barletta-Andria-Trani comunica che quattro operatori in servizio presso uffici della sesta Provincia hanno superato il concorso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, concludendo con esito positivo il 19° Corso di formazione, e sono in partenza verso le nuove sedi di servizio individuate dall'Amministrazione. Si tratta di Nicola Leone, Paolo Altieri, Salvatore Paparella e Marco Mastrorilli, che nel corso degli anni hanno maturato qualificate esperienze operative in diversi Uffici e Reparti della Polizia di Stato.

Il Vice Ispettore Nicola Leone, laureato in Giurisprudenza, è in Polizia dal 13 giugno 2018. Dal 2019 al 2024 ha prestato servizio presso l'Ufficio Polizia di Frontiera dello scalo marittimo e aereo di Venezia e, dal 2024, presso il Commissariato di P.S. di Barletta, operando nei servizi di controllo del territorio.

Il Vice Ispettore Paolo Altieri, entrato in Polizia nel 2020, ha svolto servizio alla Squadra Volanti della Questura di Milano e, dal 2024, è assegnato alla Questura BAT, dove prosegue l'attività nell'ambito del controllo del territorio, conseguendo anche l'abilitazione al fotosegnalamento.

Il Vice Ispettore Salvatore Paparella, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e prossimo al conseguimento della laurea in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 2018. Dopo l'assegnazione alla Questura di Sondrio e l'impiego presso la Polizia Stradale della stessa Provincia, dal 2024 presta servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Andria, prendendo parte ad attività investigative, in particolare nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alla criminalità organizzata.

Il Vice Ispettore Marco Mastrorilli, laureato in Scienze Economiche e in Polizia dal 2021, ha prestato servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Roma, con incarichi alle Volanti e alla Sala Operativa. Nel 2025 è stato assegnato alla Sezione Polizia Stradale della BAT, proseguendo l'attività nei servizi di vigilanza e sicurezza stradale.

Il Questore della BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, ha espresso apprezzamento per il percorso professionale dei neo Vice Ispettori, formulando loro i migliori auguri per il prosieguo dell'attività nelle nuove sedi di servizio
