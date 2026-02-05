Questore al De Sanctis
Questore al De Sanctis
Scuola e Lavoro

Il Questore della Bat incontra gli studenti del De Sanctis

Un dialogo sulla scelta vocazionale e sul valore del servizio allo Stato

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 9.05

Nel pomeriggio di ieri, il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, dott. Alfredo Fabbrocini, ha preso parte all'incontro dal titolo "Una scelta vocazionale. Incontro con il Questore della Provincia BAT", svoltosi presso l'Aula Magna del Liceo Statale Classico, Linguistico e delle Scienze Umane "Francesco De Sanctis" di Trani, con il patrocinio del Comune di Trani.
Sono intervenuti il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Valente, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale della BAT Dott. Domenico Pignotti, il Sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro e l'Assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Puglia Debora Ciliento.
L'iniziativa, inserita nel programma delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto, è stata moderata dal giornalista Aldo Losito, redattore de La Gazzetta del Mezzogiorno, e ha rappresentato un'importante occasione di riflessione condivisa sul valore della vocazione e dell'impegno civile.
Nel corso dell'incontro, il Questore Fabbrocini ha ripercorso le tappe più significative della propria carriera in Polizia, raccontando come l'ingresso nell'Amministrazione sia stato accompagnato dalla scelta consapevole di aderire a determinati valori che orientano quotidianamente l'esercizio del servizio stesso.
L'incontro si è concluso con un momento di dialogo aperto con gli studenti, che hanno partecipato con entusiasmo, ponendo domande e condividendo riflessioni sul ruolo della Polizia di Stato nella società. Il Questore ha risposto con disponibilità e attenzione, incoraggiando i giovani a seguire le proprie inclinazioni personali e a investire nella costruzione del proprio futuro.
All'iniziativa hanno preso parte anche l'Assessore alla Polizia Locale e Viabilità della Città di Trani, Avv. Cecilia Di Lernia, e il Prof. Domenico Parente, che hanno espresso apprezzamento per la disponibilità del Questore della BAT a condividere la propria esperienza professionale, offrendo agli studenti spunti di riflessione utili per il proseguimento del loro percorso di crescita personale e formativa.
Questo momento di confronto ha ribadito l'importanza del dialogo tra istituzioni e mondo scolastico nel promuovere percorsi di consapevolezza e responsabilità, in particolare tra le generazioni che si apprestano a compiere scelte rilevanti sia nel presente sia per il proprio futuro.
  • questura Bat
Altri contenuti a tema
Questura Bat, quattro nuovi Vice Ispettori promossi e in partenza per le nuove sedi Enti locali Questura Bat, quattro nuovi Vice Ispettori promossi e in partenza per le nuove sedi Nicola Leone, Paolo Altieri, Salvatore Paparella e Marco Mastrorilli hanno concluso con esito positivo il 19° Corso di formazione
Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo" Attualità Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo" Il Questore Alfredo Fabbrocini ha incontrato la stampa per illustrare i risultati operativi.
Ufficio Immigrazione di Barletta-Andria-Trani: al taglio del nastro il Capo della Polizia Pisani Attualità Ufficio Immigrazione di Barletta-Andria-Trani: al taglio del nastro il Capo della Polizia Pisani La Polizia di Stato ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria ad Andria
Coltello in tasca senza motivo: scatta il daspo per un 40enne di Trani Cronaca Coltello in tasca senza motivo: scatta il daspo per un 40enne di Trani Il provvedimento emesso dal Questore della Bat vieta l’accesso a stadi e manifestazioni calcistiche per un anno
DigithON 2025, il Questore Fabbrocini presenta la Bat Cam: l'AI al servizio della sicurezza Attualità DigithON 2025, il Questore Fabbrocini presenta la Bat Cam: l'AI al servizio della sicurezza Un'applicazione consentirà di acquisire rapidamente le immagini
Nomine Questura Bat: Francesca Falco promossa Primo Dirigente, Sabrina Farano nuovo funzionario Enti locali Nomine Questura Bat: Francesca Falco promossa Primo Dirigente, Sabrina Farano nuovo funzionario Due profili femminili di alto valore rafforzano la dirigenza della Polizia di Stato
Passaporti: la Polizia di Stato rafforza il servizio estivo con sportelli attivi in tutta la Provincia, anche presso i Commissariati distaccati Attualità Passaporti: la Polizia di Stato rafforza il servizio estivo con sportelli attivi in tutta la Provincia, anche presso i Commissariati distaccati La Questura di Barletta-Andria-Trani rinnova il proprio impegno a favore dei cittadini, garantendo un servizio efficiente e tempi rapidi per il rilascio del passaporto, documento essenziale per l’attraversamento delle frontiere e la libera circolazione all’estero.
Presentata in Questura “BatCam”: innovativa app per la mappatura delle videocamere Attualità Presentata in Questura “BatCam”: innovativa app per la mappatura delle videocamere L'applicazione ridurrà la tempistica di intervento delle forze dell'ordine
Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
5 febbraio 2026 Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
Una "bussola " per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
5 febbraio 2026 Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
5 febbraio 2026 Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani
5 febbraio 2026 Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani
Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi
Una riflessione di "INSIEME " - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più "
5 febbraio 2026 Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più"
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
4 febbraio 2026 L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
Uno sguardo che vale doppio: la speciale promo San Valentino da Ottica Pistillo
4 febbraio 2026 Uno sguardo che vale doppio: la speciale promo San Valentino da Ottica Pistillo
Precipitazioni sparse e vento di Scirocco a Trani: i primi danni e l'allerta meteo in corso
4 febbraio 2026 Precipitazioni sparse e vento di Scirocco a Trani: i primi danni e l'allerta meteo in corso
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.