Il Questore della Bat incontra gli studenti del De Sanctis

Nel pomeriggio di ieri, il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, dott. Alfredo Fabbrocini, ha preso parte all'incontro dal titolo "Una scelta vocazionale. Incontro con il Questore della Provincia BAT", svoltosi presso l'Aula Magna del Liceo Statale Classico, Linguistico e delle Scienze Umane "Francesco De Sanctis" di Trani, con il patrocinio del Comune di Trani.Sono intervenuti il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Valente, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale della BAT Dott. Domenico Pignotti, il Sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro e l'Assessore all'Ambiente e al Clima della Regione Puglia Debora Ciliento.L'iniziativa, inserita nel programma delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'Istituto, è stata moderata dal giornalista Aldo Losito, redattore de La Gazzetta del Mezzogiorno, e ha rappresentato un'importante occasione di riflessione condivisa sul valore della vocazione e dell'impegno civile.Nel corso dell'incontro, il Questore Fabbrocini ha ripercorso le tappe più significative della propria carriera in Polizia, raccontando come l'ingresso nell'Amministrazione sia stato accompagnato dalla scelta consapevole di aderire a determinati valori che orientano quotidianamente l'esercizio del servizio stesso.L'incontro si è concluso con un momento di dialogo aperto con gli studenti, che hanno partecipato con entusiasmo, ponendo domande e condividendo riflessioni sul ruolo della Polizia di Stato nella società. Il Questore ha risposto con disponibilità e attenzione, incoraggiando i giovani a seguire le proprie inclinazioni personali e a investire nella costruzione del proprio futuro.All'iniziativa hanno preso parte anche l'Assessore alla Polizia Locale e Viabilità della Città di Trani, Avv. Cecilia Di Lernia, e il Prof. Domenico Parente, che hanno espresso apprezzamento per la disponibilità del Questore della BAT a condividere la propria esperienza professionale, offrendo agli studenti spunti di riflessione utili per il proseguimento del loro percorso di crescita personale e formativa.Questo momento di confronto ha ribadito l'importanza del dialogo tra istituzioni e mondo scolastico nel promuovere percorsi di consapevolezza e responsabilità, in particolare tra le generazioni che si apprestano a compiere scelte rilevanti sia nel presente sia per il proprio futuro.