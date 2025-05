Liceo De Sanctis, cinque studenti conseguono la certificazione di latino

Il liceo classico Francesco De Sanctis di Trani si conferma istituto d'eccellenza nelle lingue classiche. Cinque studenti hanno consentito la certificazione di latino. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta nell' ufficio della presidenza, alla presenza dirigente scolastico prof. Nicola Valente e delle prof.sse Paola Baldassarre e Rosalba Curci.Gli alunni premiati:Rebecca Baldassarre, classe 2AC livello A, Stefano Venezia, classe 3BC livello B1, Matteo Zupone classe 4BC livello B1, Maria Dibari livello B1 classe 4AC, Andrea Agrusa, classe 5BC Livello B2.Gli studenti, emozionati e felici, hanno ricevuto l'attestazione rilasciata dall'universita' di Bari e Foggia comprovante il livello delle loro competenze linguistiche in latino, avente valore su tutto il territorio nazionale. Il progetto rientra in uno dei percorsi di valorizzazione delle eccellenze del liceo tranese, in particolare nell' ambito della cultura classica, di cui molti studenti sono cultori e appassionati.La certificazione latino conseguita dai ragazzi è la dimostrazione del grande lavoro che viene svolto nelle classi da tutti i docenti, ma anche della qualità degli studenti che rispetto a un test esterno riescono a raggiungere ottimi risultati. Ad maiora semper", ha commentato il dirigente scolastico."Le prove scritte di latino si sono svolte a Foggia e sono state come sempre molto complesse - ha detto la referente Prof ssa Paola Baldassarre -. I commissari sono molto esigenti anche nelle valutazioni e per cui bisogna davvero avere delle competenze specifiche molto elevate. Questo testimonia l'impegno dei nostri ragazzi e il loro entusiasmo nei confronti della lingua latina".Per Rebecca Baldassarre e' una soddisfazione personale. "Premia il nostro impegno nello studio della lingua latina - ha aggiunto -. Una lingua molto affascinante che ci apre tante porte anche per il futuro"."È stata una grandissima soddisfazione anche perché all'interno dell'ambiente scolastico non siamo sempre abituati a prove di questo tipo - ha dichiarato Maria Dibari -. Avercela fatta mi riempie di orgoglio e testimonia che l'insegnamento che ci viene impartito dai docenti è di alta qualità"."Del latino mi affascina soprattutto il ragionamento e questo anche per il greco - ha precisato Andrea Agrusa -. Due lingue classiche sempre attuali e che guardano al futuro".