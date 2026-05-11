Eroico Andrea Pellegrino: batte Tiafoe e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia!. <span>Foto Instagram Andrea Pellegrino</span>
Eroico Andrea Pellegrino: batte Tiafoe e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia!. Foto Instagram Andrea Pellegrino
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Eroico Andrea Pellegrino: batte Tiafoe e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia!

Prestazione enorme del tennista biscegliese che incarta il numero 22 del mondo e fa la storia al Foro Italico di Roma. Adesso potrebbe sfidare Jannik Sinner

Trani - lunedì 11 maggio 2026 16.25
Andrea Pellegrino fa la storia agli Internazionali d'Italia! Il tennista biscegliese, a 29 anni, ha conquistato un'incredibile qualificazione agli ottavi di finale del Master 1000 di Roma. Con una prestazione gigantesca, restando sempre concentrato dal punto di vista mentale, ha battuto in due set il numero 22 del mondo Frances Tiafoe. L'atleta allenato da coach Andrea Trono si è regalato probabilmente una sfida indimenticabile con il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che dovrà prima arrivarci eliminando l'australiano Alexei Popyrin al terzo turno.

L'azzurro è partito fortissimo in risposta e ha trovato il break nel game di apertura, riuscendo quasi sempre a comandare gli scambi da fondo campo. Difeso il vantaggio, Andrea ha mantenuto una grandissima solidità cercando spesso il rovescio dell'avversario (il suo punto debole): l'americano, finito sotto 0-40, ha ceduto ancora il break a 15. Il biscegliese ha messo la freccia e in 15 minuti è salito sul 4-0. Tiafoe si è sbloccato al servizio (anche due ace) e ha trovato un po' di profondità con il dritto nel game in risposta: le poche prime e un doppio fallo finale sono costati il primo contro-break.

Lo statunitense ha accorciato sul 4-3, prima che Pellegrino tornasse a muovere il punteggio grazie alle palle nuove. Sul 5-3 il pugliese ha avuto due set point in risposta, ma non è riuscito a sfruttarli (specialmente il primo, con un rovescio che gli è finito lungo) e nel game successivo ha subìto il secondo contro-break da un Tiafoe che è tornato molto aggressivo nel momento più importante.

I due hanno difeso entrambi i turni di servizio, raggiungendo un tie-break tiratissimo che è durato oltre 15 minuti. Pellegrino, ancora solido in risposta, ha ottenuto tre punti di fila in risposta ed è salito fino al 5-1. Sul 6-3 sono arrivati gli altri set point, i primi due con la battuta a disposizione: un doppio fallo e un punto comandato di fatto dallo statunitense hanno vanificato le opportunità. È stato poi Tiafoe ad avere due set point, il secondo perso con un doppio fallo. Il biscegliese è rimasto aggrappato alla partita e con tre punti consecutivi si è guadagnato un meritatissimo primo parziale (10-8), che ha dovuto vincere più di una volta.

Pellegrino ha difeso con successo il primo game al servizio, delicatissimo al rientro in campo. Lo statunitense è sembrato accusare il colpo, dal punto di vista mentale, e l'azzurro è riuscito a strappargli subito la battuta addirittura a zero. Il 29enne ha compreso il momento del match e ha messo grande attenzione nel conservare i turni di servizio, dopo il break: nei due successivi game al servizio, finiti entrambi ai vantaggi, ha annullato due palle del contro-break e ha resistito al tentativo di rimonta dell'americano (4-1).

La difesa estrema della battuta, cancellando ogni possibilità al rivale, hanno fatto uscire completamente dalla partita Tiafoe, che ha perso addirittura a zero il servizio. Sul 5-1 Pellegrino ha completato l'opera, facendo esplodere la Bnp Paribas Arena.
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