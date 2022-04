Chiara la tennista: settimane di tornei vittoriosi per una tredicenne tranese

Continuano a regalare soddisfazioni i giovanissimi tranesi, davvero in ogni campo: è la volta di una promessa del tennis, di cui testimoniamo i crescenti successi anche come esempio di disciplina, impegno, rigore , sacrifici.Chiara Muciaccia, "praticamente nata e cresciuta nel Tennis Club Trani", come dicono orgogliosi di lei i suoi maestri Vincenzo Falcone e Davide Zambrano, nelle ultime tre settimane è arrivata in finale nel torneo nazionale di Trani sia nella categoria under 14 che nella categoria under 16, svoltosi presso il Tennis Club Trani .Ha partecipato poi nelle scorse settimane al torneo nazionale Kinder under 14 presso lo Sporting Club San severo e il Torneo di terza categoria svoltosi a Corato nel Circolo Tennis Tandoi vincendoli entrambi.In questi giorni si sta allenando con estremo impegno per svolgere al meglio e ottenere un buon risultato ai campionati regionali a Bari che sono iniziati questa settimana.Orgogliosi di una così valorosa e promettente allieva, i due allenatori di Chiara, dopo il balzo nell'ultimo anno nella classifica federale da 4.2 a 3.5, credono fortemente in risultati ancora migliori : e vista la gioia di Chiara dalla foto ufficiale della premiazione a Corato, c'è da credere e sperare davvero che la passione e l'amore di questa giovanissima per lo sport potrà portarla lontano.