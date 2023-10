Vincenzo Mario D'Amato si aggiudica il XIV Memorial "Franco Torsello"

Vincenzo Mario D'Amato del Circolo Tennis "Tandoi" di Corato si aggiudica il XIV Memorial "Franco Torsello", torneo di tennis III e IV Categoria che si è svolto sui campi dello Sporting club di Trani.D'Amato ha battuto in finale con il risultato di 6/1 – 6/2 l'avversario Domenico Roselli, molfettese tesserato con il Circolo Tennis Club Trani, aggiudicandosi così l'ambito trofeo dedicato alla memoria di Franco Torsello, grande appassionato di questo sport (che praticava proprio sui campi dello Sporting Club di Trani), scomparso prematuramente.Sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la IV Categoria è invece salito Giuseppe Di Micco, che in finale ha battuto per 6/3 – 6/3 Jacopo Valente (entrambi tesserati con lo Sporting Club Bisceglie).Presenti alla cerimonia di premiazione del torneo, che ha visto la partecipazione di ben 54 iscritti, la signora Nella Laurora, moglie del compianto Franco Torsello, il presidente ed il vice presidente dello Sporting Club, Nicola Amoruso e Silvio Baldassarre.Sui campi dello Sporting Club di Trani si rivive l'atmosfera del tennis di qualità: dal 21 al 29 ottobre prossimo è infatti in programma la fase di pre-qualificazione provinciale del torneo BNL d'Italia, la cui 81esima edizione si terrà nel prossimo mese di maggio al Parco del Foro Italico di Roma.