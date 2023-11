I piccoli della Babolat Training Center a Torino per il Master del circuito Junior Next Gen

Emozionatissimi, anche all'idea di riuscire incontrare il loro idolo Sinner : perché i piccoli tennisti tranesi sono arrivati ieri a Torino , accompagnati dal loro maestro Davide Zambrano, per un evento sportivo parallelo alle Nitto APT Finals in cui il numero 4 al mondo sarà tra i protagonisti.Per loro la destinazione è quella del Master del circuito Junior Next Gen, riservato alle categorie Under 10, Under 12, Under 14 maschile e femminile. Il Master si svolge appunto a Torino, durante le Nitto ATP Finals, dal 12 al 19 novembre dove saranno impegnati i primi 8 giocatori del mondo e le prime 8 coppie di doppio. I più piccoli, under 10 già da ieri hanno cominciato a giocare al circolo Circolo Stampa Sporting di Torino; mentre Chiara Muciaccia Tennis Rivoli 2000.I ragazzi si allenano presso lo Sporting club Trani e fanno parte della Scuola tennis "Babolat Tennis Training Center" coordinata dai maestri nazionali Vincenzo Falcone e lo stesso Davide Zambrano.I ragazzi sono Azzollini Salvatore Azzolini, Raffaella Azzolini, Christian Lamanna, Giorgia Gadaleta (che hanno 10 anni) e Chiara Muciaccia (14 anni) e si sono qualificati dopo aver giocato e anche vinto altri tornei di questo circuito Junior next gen durante il corso dell'anno.Inoltre Salvatore e Raffaella Azzolini saranno impegnati in un raduno tecnico nazionale nelle prossime settimane dove vengono convocati i migliori atleti della penisola della categoria under 10.